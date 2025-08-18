Головна Країна Події в Україні
Шмигаль підтвердив запуск виробництва української далекобійної ракети «Фламінго»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За словами міністра оборони, «Фламінго» – це «дуже потужна зброя»
Як повідомлялося, ракета українського виробництва перевищує американський Tomahawk

Міністр оборони Денис Шмигаль під час презентації програми дій уряду в понеділок поділився подробицями про ракету українського виробництва «Фламінго». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву очільника Міноборони.

«Вчора всі побачили… це дуже потужна зброя, далекобійна, і вона є. Це ключові подробиці. Решту ми дізнаємось, коли прийде належний момент», – каже він.

Нагадаємо, крилата ракета «Фламінго», яку незабаром почнуть застосовувати Сили оборони, за своїми характеристиками перевищує відомі американські Tomahawk. Вона має тонну бойової частини та може вражати цілі на відстані до 3 тис. км. «Фламінго» створена українською компанією Fire Point і призначена для масового виробництва.

Бойова частина «Фламінго» становить 1000 кг, тоді як у Tomahawk цей показник лише 450 кг. Крім того, ракета оснащена супутниковою навігацією, стійкою до РЕБ, та інерціальною системою, що значно підвищує точність ударів.

Як повідомлялося, міністр оборони України Денис Шмигаль обговорив з керівником одного із найбільших оборонних концернів Німеччини, Rheinmetall Group, Арміном Паппергером будівництво заводу в Україні.

До слова, президент США Дональд Трамп виявив інтерес до українських бойових безпілотників для потреб армії США. У свою чергу Україна потребує від Сполучених Штатів систем протиповітряної оборони. Обидві сторони мають взаємні інтереси у сфері військової співпраці.

Теги: Денис Шмигаль Міноборони ракета зброя

