Трамп прокоментував майбутню розмову з Зеленським та лідерами ЄС

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
Трамп прокоментував майбутню розмову з Зеленським та лідерами ЄС
Трамп поговорить із президентом України та лідерами ЄС
колаж: glavcom.ua

Президент США підтвердив, що прийме участь в онлайн-зустрічі

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що має намір провести 13 серпня розмову з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його заяву у соцмережі Truth Social.

«Скоро буду розмовляти з європейськими лідерами. Це чудові люди, які хочуть, щоб угоду було укладено», – розповів Трамп.

Тим часом, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський вже прибув до Берліну, де проведе кілька зустрічей. Перед цим він заявив, що цими днями відбулося більш ніж 30 розмов та консультацій із партнерами країни.

«Треба закінчувати цю війну. Треба тиснути на Росію заради чесного миру. Треба брати досвід України, наших партнерів, щоб не допустити обману з боку Росії.  Зараз немає жодної ознаки, що росіяни готуються до завершення війни. Наші скоординовані зусилля та спільні кроки – України, Сполучених Штатів, Європи, усіх країн, які хочуть миру, – точно можуть примусити Росію до миру», – говорив Зеленський.

Нагадаємо, онлайн-зустріч президента США Дональда Трампа з європейськими лідерами та президентом України володимиром Зеленським відбудеться перед його самітом із російським диктатором Володимиром Путіним. 

Як відомо, глава Білого дому зустрінеться з керівником Кремля 15 серпня в місті Анкоридж на Алясці.  За словами Трампа, в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

У середу, 13 серпня, Зеленський вілетів до Німеччини. Сьогодні він зустрінеться із федеральним канцлером Німеччини Фрідріх Мерцом. Після цього вони разом візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом США.

Примітно, що раніше лідери ЄС у спільній заяві відзначили свою непохитну відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України

