Головна Думки вголос Михайло Гончар
Михайло Гончар Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

Знову «Кузькіна мать»? Путін випробовує нову ядерну ракету

glavcom.ua
Щоб Трамп боявся?

Дякую Елізі Лівонен що звернула увагу на цікаве повідомлення у випуску норвезького видання The Barents Observer:

«Росатом може випробувати ракету з ядерним двигуном протягом наступних кількох днів. Військові закрили повітряний простір у зоні довжиною 500 км уздовж західного узбережжя Нової землі з 7 по 12 серпня. Попередження NOTAM (повідомлення пілотам), видане через російські авіаційні органи, діє з 21:00 UTC у четвер і до вечора вівторка наступного тижня».

Автор статті пише, що російські конструктори зброї сподіваються викликати страх на Заході, розробивши Burevestnik, ядерну ракету з ядерним двигуном, що дає їй міжконтинентальну дальність.

Слід відзначити що вперше про існування такої ракети повідомив Путін у зверненні до Федеральних зборів 1 березня 2018 року. Він пафосно оголосив про створення російськими вченими низки «вундерваффе», зокрема, й крилатої ракети з ядерною силовою установкою.

Припускаю, що остаточна згода Путіна на зустріч з Трампом буде залежати від успішності випробувань нової «кузькіної матері». Раніше щось не клеїлося з нею. 8 серпня 2019 року, на полігоні Ньонокса, неподалік Северодвінська, при випробуваннях двигуна сталась аварія, внаслідок якої загинуло щонайменше 5 науковців-розробників Росатому.

В кремлівському стилі лякати боягузливих західних політиків російськими «аналоговнєтами». Також Путін хоче справити враження і на свого китайського сюзерена Сі, мовляв, даремно мене недооцінюєш.

Тому стежимо уважно за полігоном на Новій Землі в Арктичному океані протягом найближчих 3-4 днів.

 

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
ядерна зброя путінський режим путін США Дональд Трамп росія

Михайло Гончар

