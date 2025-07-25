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Умєров отримав нове призначення

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Умєров отримав нове призначення
Керівником Національного координаційного центру кібербезпеки став Умєров
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський вніс зміни до указу президента від 7 червня 2016 року № 242/2016

Президент України Володимир Зеленський призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова керівником Національного координаційного центру кібербезпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №547/2025.

«На зміну статті 2 указу президента України від 7 червня 2016 року № 242/2016 «Про Національний координаційний центр кібербезпеки» (зі змінами, внесеними указами від 19 червня 2019 року № 415/2019 та від 25 жовтня 2019 року № 771/2019) призначити Умєрова Рустема Енверовича – Секретаря Ради національної безпеки і оборони України – керівником Національного координаційного центру кібербезпеки», – йдеться в указі.

Національний координаційний центр кібербезпеки є робочим органом Ради національної безпеки і оборони. Центр має забезпечити координацію діяльності суб’єктів національної безпеки і оборони України під час реалізації стратегії кібербезпеки країни, підвищити ефективність системи державного управління у формування та реалізації державної політики у сфері кібербезпеки.

Нагадаємо, колишній міністр оборони Рустем Умєров обійняв посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Раніше президент Володимир Зеленський увів у склад Ради національної безпеки і оборони України генерального прокурора Руслана Кравченка.

Також президент Володимир Зеленський поставив завдання перед новим секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Серед них – переговори з партнерами, аудит рішень РНБО та Ставки верховного головнокомандувача.

До слова, президент України Володимир Зеленський указом №546/2025 змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача. Координатором Ставки став секретар РНБО Рустем Умєров.

Теги: Володимир Зеленський кібербезпека Рустем Умєров

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