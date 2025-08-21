Зеленський назвав строки запуску масового виробництва ракети «Фламінго»

Глава держави: «Були успішні випробування цієї ракети»

Масове виробництво далекобійної ракети українського виробництва «Фламінго» розпочнеться у грудні-лютому. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі, де був присутній «Главком».

«Були успішні випробування цієї ракети. І поки що ракета найуспішніша, яка в нас є – вона летить 3 тисячі кілометрів, це важливо. Я вважаю, що ми не можемо багато про це говорити, до того часу, поки у нас немає можливості застосування сотні ракет. До грудня у нас з'явиться їх більше. І до кінця грудня або в січні-лютому повинне бути масове виробництво. Треба дивитись на успіх у випробуванні, треба дивитись на фінансування цієї програми», – сказав Зеленський.

Міністр оборони Денис Шмигаль під час презентації програми дій уряду 18 серпня поділився подробицями про ракету українського виробництва «Фламінго».

Українська крилата ракета "Фламінго" пройшла успішні випробування кілька місяців тому й пішла у серійне виробництво



Ракета пройшла бойове хрещення та вже нібито вразила цілі на території Росії.

Крилата ракета «Фламінго», яку незабаром почнуть застосовувати Сили оборони, за своїми характеристиками перевищує відомі американські Tomahawk. Вона має тонну бойової частини та може вражати цілі на відстані до 3 тис. км. «Фламінго» створена українською компанією Fire Point і призначена для масового виробництва.

Бойова частина «Фламінго» становить 1000 кг, тоді як у Tomahawk цей показник лише 450 кг. Крім того, ракета оснащена супутниковою навігацією, стійкою до РЕБ, та інерціальною системою, що значно підвищує точність ударів.

За даними експертів:

дальність польоту – до 3000 км;

час у повітрі – понад 4 години;

максимальна швидкість – до 950 км/год;

крейсерська швидкість – 850–900 км/год;

розмах крила – до 6 метрів.

За словами компанії Milanion Group, виробництво ракети «Фламінго» може досягати 50 одиниць щомісяця.