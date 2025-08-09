Головна Світ Політика
Зеленський своєю відмовою піти на поступки може розлютити Трампа – NY Times

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна

Трамп може розізлитися через відмову Зеленського
фото: Reuters

Трамп у минулому неодноразово критикував Зеленського за «неготовність до миру»

Президент України Володимир Зеленський своєю відмовою піти на територіальні поступки Росії може розлютити американського лідера Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Раніше український лідер заявив, що питання територіальної цілісності вже вирішене в Конституції України. «Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть», – заявив президент.

За даними видання, така різка відмова може розлютити американського лідера, який прагне якнайскоріше домогтися укладення мирної угоди. Уточнюється, що Трамп зробив потенційну угоду України та Росії однією зі своїх головних зовнішньополітичних цілей.

«У минулому Трамп критикував Україну за наполегливе, за його словами, невиконання вимог щодо припинення вогню та за «неготовність до миру», – пише видання.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня.

За його словами, відбудеться «деякий обмін територіями на благо обох сторін» в рамках мирної угоди між Україною та Росією.

«Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян», – говорив Трамп.

У відповідь Зеленський прокоментував майбутню мирну угоду та анонсовану зустріч президента Трампа з Путіним. Він наголосив, що будь-які рішення, ухвалені без участі України, не матимуть сили.

Також Трамп під час брифінгу в Овальному кабінеті відповів на повідомлення ЗМІ про обов'язкову зустріч Зеленського та Путіна. На запитання журналіста, чи повинно це статися перед тим, як російський диктатор зустрінеться з американським лідером, той відповів коротко: «Ні».

