Головна Країна Політика
search button user button menu button

Путін не готується до припинення війни – Зеленський

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Путін не готується до припинення війни – Зеленський
Президент зауважив, що немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватись до післявоєнної ситуації
фото: скриншот з відео

Зеленський про росіян: переміщують свої війська та сили таким чином, щоб розпочати нові наступальні операції

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не готується до припинення вогню та війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Була сьогодні доповідь нашої команди після зустрічей у Британії. Андрій Єрмак і Рустем Умєров доповіли про всі розмови – публічні та непублічні. Дякую кожному, хто з Україною. Також сьогодні була доповідь розвідки про те, на що розраховує Путін і до чого реально готується. Зокрема це й приготування воєнні. Він точно не готується до припинення вогню та війни. Путін налаштований тільки на те, щоб подати зустріч з Америкою як свою особисту перемогу і далі продовжувати діяти так, як і раніше, тиснути на Україну так, як і раніше», – йдеться у заяві.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Президент наголосив, що немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватись до післявоєнної ситуації: «Навпаки, вони переміщують свої війська та сили таким чином, щоб розпочати нові наступальні операції. Якщо хтось готується до миру, він цього не робить. Ми продовжуємо інформувати партнерів про реальну ситуацію на полі бою, у дипломатії та в російському плануванні подальших дій».

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

Лідери ЄС у спільній заяві відповіли йому, що успіх може принести лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на РФ з метою припинення її незаконної війни: «Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України. Ми й надалі твердо стоїмо на боці України».

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News заявив, що Трамп близький до досягнення мирної угоди. За його словами, американський лідер повинен змусити російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів.

До слова, європейські лідери та президент України Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом у середу, 13 серпня, напередодні його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Зауважимо, Трамп заявив, що після зустрічі на Алясці з російським диктатором Володимиром Путіним може припинити участь у переговорах.

Читайте також:

Теги: розвідка війна путін Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спікер ОСУВ «Хортиця» повідомив, що бої тривають біля населених пунктів поблизу області
«Хортиця» повідомила про ситуацію на адмінмежі Дніпропетровщини
13 липня, 12:39
Від мит на горілку до готелю в Москві. Мережа іронічно припустила, що Трамп скаже Росії
Від мит на горілку до готелю в Москві. Мережа іронічно припустила, що Трамп скаже Росії
12 липня, 02:51
«Наш край» знову в сідлі. Чому Верховний Суд зняв заборону з партії Деркача та Сальдо?
«Наш край» знову в сідлі. Чому Верховний Суд зняв заборону з партії Деркача та Сальдо? Право
6 серпня, 08:00
ТЦК зобовʼязані знімати на відео всіх осіб, кому вручають повістку – юристи
ТЦК зобовʼязані знімати на відео всіх осіб, кому вручають повістку – юристи
16 липня, 08:01
Внаслідок обстрілу виникло одразу декілька пожеж
Масована атака на Дніпропетровщину: є загиблі та поранені
17 липня, 07:56
Зеленський провів зустріч з Єрмаком та Умєровим
Переговори з РФ у Стамбулі: хто увійде до складу української делегації
22 липня, 11:55
Політики домовилися про обмін візитами
Зеленський вперше зідзвонився з обраним президентом Польщі Навроцьким
31 липня, 14:26
Переговори Віткоффа з Путіним, призначення директора БЕБ. Головне за 6 серпня
Переговори Віткоффа з Путіним, призначення директора БЕБ. Головне за 6 серпня
6 серпня, 21:04
На Краматорському напрямку Сили оборони відбили вісім ворожих ата
Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2025 року
4 серпня, 08:25

Політика

Розмова Зеленського з прем’єром Індії, заяви Трампа про переговори. Головне за 11 серпня
Розмова Зеленського з прем’єром Індії, заяви Трампа про переговори. Головне за 11 серпня
Тимчасова слідча комісія «копає» під НАБУ та САП? Нардеп Власенко відповів на закиди
Тимчасова слідча комісія «копає» під НАБУ та САП? Нардеп Власенко відповів на закиди
Путін не готується до припинення війни – Зеленський
Путін не готується до припинення війни – Зеленський
Окупанти створили «банк даних» українських дітей: реакція Лубінця
Окупанти створили «банк даних» українських дітей: реакція Лубінця
Президент доручив збільшити фінансування для бойових підрозділів
Президент доручив збільшити фінансування для бойових підрозділів
Зеленський з прем’єр-міністром Індії обговорили санкції проти РФ
Зеленський з прем’єр-міністром Індії обговорили санкції проти РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2025
36K
Нові обласні прокурори: названа трійка найзаможніших
4637
Ексголова Верховного суду «змахлювала» зі стажем, щоб піти у відставку? ДБР відкрило провадження
2697
Сергій Власенко: Президент більше не відповідає за боротьбу з корупцією
1876
США не укладатимуть угоду з РФ щодо України? Заява Трампа

Новини

Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Сьогодні, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Сьогодні, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Вчора, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua