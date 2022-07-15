У небі над Київщиною збили ракету окупантів

Уламки ракети впали в поле і нічого не пошкодили

Увечері в п’ятницю, 15 липня, Повітряні сили України збили російську ракету над Білоцерківським районом Київської області. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram-каналі.

Раніше повідомлялося, що ввечері 15 липня на Київщині пролунав вибух.

Попередньо, ніхто не постраждав, уламки ракети впали в поле і нічого не пошкодили.

«Увага, сьогодні ввечері в небі Білоцерківського району Повітряними силами України збита ворожа ракета. Попередньо жертв та руйнувань немає. Уламки впали в поле. Інформація уточнюється. Працюють відповідні служби», – повідомив Кулеба.

Він додав, що інформація уточнюється, і попросив мешканців області не виходити з укриттів під час повітряних тривог.

Російські військові ввечері 15 липня атакували місто Дніпро. Через атаку окупантів у Дніпрі можливі перебої з водою.

Раніше повідомлялося, що на місці ракетного удару виникла пожежа, зокрема горять автомобілі. Однак поки що офіційних повідомлень щодо цього не було.