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    Новини

    У небі над Київщиною збили ракету окупантів

    Військові збили російську ракету над Білоцерківським районом - У небі над Київщиною збили ракету окупантів
    Військові збили російську ракету над Білоцерківським районом
    фото ілюстраційне з відкритих джерел

    Уламки ракети впали в поле і нічого не пошкодили

    Увечері в п’ятницю, 15 липня, Повітряні сили України збили російську ракету над Білоцерківським районом Київської області. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram-каналі.

    Раніше повідомлялося, що ввечері 15 липня на Київщині пролунав вибух.

    Попередньо, ніхто не постраждав, уламки ракети впали в поле і нічого не пошкодили.

    «Увага, сьогодні ввечері в небі Білоцерківського району Повітряними силами України збита ворожа ракета. Попередньо жертв та руйнувань немає. Уламки впали в поле. Інформація уточнюється. Працюють відповідні служби», – повідомив Кулеба.

    Він додав, що інформація уточнюється, і попросив мешканців області не виходити з укриттів під час повітряних тривог.

    Російські військові ввечері 15 липня атакували місто Дніпро. Через атаку окупантів у Дніпрі можливі перебої з водою.

    Раніше повідомлялося, що на місці ракетного удару виникла пожежа, зокрема горять автомобілі. Однак поки що офіційних повідомлень щодо цього не було.

    Теги: вибух росія окупанти війна Київщина військові Україна окупація #stoprussia
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    У небі над Київщиною збили ракету окупантів