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    Новини

    Ракетний удар по Львівщині: «Укрзалізниця» попередила про затримки поїздів

    Внаслідок ракетного удару по Львівщині зазнала суттєвих пошкоджень залізнична інфраструктура - Ракетний удар по Львівщині: «Укрзалізниця» попередила про затримки поїздів
    Внаслідок ракетного удару по Львівщині зазнала суттєвих пошкоджень залізнична інфраструктура
    фото: Укрзалізниця

    Вночі окупанти завдали удару по залізничній інфраструктурі на Львівщині

    Рух ушкодженою ділянкою колій частково відновлено, однак вимушені затримки поки що зберігаються для низки поїздів. Про це йдеться у повідомленні пресслужби «Укрзалізниці».

    Із затримками курсуватимуть 12 потягів. Зокрема, йдеться про поїзди, які прямують до Одеси, Рахова, Києва, Ужгорода, Львова та Перемишля.

    Які потяги затримуються

    • №37 Ужгород — Одеса;
    • №135 Чернівці — Одеса;
    • №26 Одеса — Рахів;
    • №50 Трускавець — Київ;
    • №82 Ужгород — Київ;
    • №46 Харків — Ужгород;
    • №17 Харків — Львів;
    • №56 Рахів — Київ;
    • №77 Ковель — Одеса;
    • №36 Одеса — Перемишль;
    • №716 Перемишль — Київ;
    • №119 Запоріжжя — Львів.

    У повідомленні також зазначається, що для пасажирів, які ще слідують зміненим маршрутом до Ужгорода, буде можливість пересісти на станції Ужгород на приміські поїзди ділянки Ужгород — Чоп — Мукачево — Воловець.

    Нагадаємо, у Львівській області 1 червня пролунали вибухи у Стрийському районі – це був ракетний удар з боку російських окупантів.

    Внаслідок нічних ударів по Львівщині 1 червня постраждала інфраструктура у Стрийському та Самбірському районах. Влучили чотири крилаті ракети ворога. Їх запускали з акваторії Чорного моря. Об‘єкти залізниці зазнали суттєвих пошкоджень.

    Теги: окупанти Львівщина війна Укрзалізниця Україна #stoprussia
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    Ракетний удар по Львівщині: «Укрзалізниця» попередила про затримки поїздів