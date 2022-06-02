Ракетний удар по Львівщині: «Укрзалізниця» попередила про затримки поїздів
Вночі окупанти завдали удару по залізничній інфраструктурі на Львівщині
Рух ушкодженою ділянкою колій частково відновлено, однак вимушені затримки поки що зберігаються для низки поїздів. Про це йдеться у повідомленні пресслужби «Укрзалізниці».
Із затримками курсуватимуть 12 потягів. Зокрема, йдеться про поїзди, які прямують до Одеси, Рахова, Києва, Ужгорода, Львова та Перемишля.
Які потяги затримуються
- №37 Ужгород — Одеса;
- №135 Чернівці — Одеса;
- №26 Одеса — Рахів;
- №50 Трускавець — Київ;
- №82 Ужгород — Київ;
- №46 Харків — Ужгород;
- №17 Харків — Львів;
- №56 Рахів — Київ;
- №77 Ковель — Одеса;
- №36 Одеса — Перемишль;
- №716 Перемишль — Київ;
- №119 Запоріжжя — Львів.
У повідомленні також зазначається, що для пасажирів, які ще слідують зміненим маршрутом до Ужгорода, буде можливість пересісти на станції Ужгород на приміські поїзди ділянки Ужгород — Чоп — Мукачево — Воловець.
Нагадаємо, у Львівській області 1 червня пролунали вибухи у Стрийському районі – це був ракетний удар з боку російських окупантів.
Внаслідок нічних ударів по Львівщині 1 червня постраждала інфраструктура у Стрийському та Самбірському районах. Влучили чотири крилаті ракети ворога. Їх запускали з акваторії Чорного моря. Об‘єкти залізниці зазнали суттєвих пошкоджень.