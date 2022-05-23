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    Події в Україні

    На окупованих територіях загарбники створили майже два десятки «комендатур»

    На окупованих територіях загарбники створили майже два десятки «комендатур»
    фото з відкритих джерел

    Рашисти продовжуються заходи адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово захоплених територіях

    На тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей росіяни створили 19 «комендатур». Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

    «Продовжуються заходи адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово захоплених територіях України. Так, за наявною інформацією, на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей окупанти створили дев’ятнадцять так званих «комендатур»», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, росіяни на Херсонщині замінували мости й дороги, якими люди тікають від окупації. Також У Білозерській селищній територіальній громаді Херсонської області троє людей загинуло в результаті обстрілу касетними снарядами.

    Раніше повідомлялося, що росіяни заблокували всі виїзди з Херсонщини. Виїхати з окупованих територій Херсонщини можна лише до анексованого Криму.

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    На окупованих територіях загарбники створили майже два десятки «комендатур»