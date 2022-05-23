На окупованих територіях загарбники створили майже два десятки «комендатур»

Рашисти продовжуються заходи адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово захоплених територіях

На тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей росіяни створили 19 «комендатур». Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Продовжуються заходи адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово захоплених територіях України. Так, за наявною інформацією, на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей окупанти створили дев’ятнадцять так званих «комендатур»», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни на Херсонщині замінували мости й дороги, якими люди тікають від окупації. Також У Білозерській селищній територіальній громаді Херсонської області троє людей загинуло в результаті обстрілу касетними снарядами.

Раніше повідомлялося, що росіяни заблокували всі виїзди з Херсонщини. Виїхати з окупованих територій Херсонщини можна лише до анексованого Криму.