На окупованих територіях загарбники створили майже два десятки «комендатур»
Рашисти продовжуються заходи адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово захоплених територіях
На тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей росіяни створили 19 «комендатур». Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
«Продовжуються заходи адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово захоплених територіях України. Так, за наявною інформацією, на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей окупанти створили дев’ятнадцять так званих «комендатур»», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, росіяни на Херсонщині замінували мости й дороги, якими люди тікають від окупації. Також У Білозерській селищній територіальній громаді Херсонської області троє людей загинуло в результаті обстрілу касетними снарядами.
Раніше повідомлялося, що росіяни заблокували всі виїзди з Херсонщини. Виїхати з окупованих територій Херсонщини можна лише до анексованого Криму.