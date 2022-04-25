Москва влаштувала істерику: Захід має зупинити постачання зброї Україні

Росія у відповідь на озброєння України заявила, що слід очікувати «ще більше втрат»

Країна-агресорка Росія надіслала Сполученим Штатам Америки ноту з вимогою припинити постачання озброєння в Україну. Пропагандистський телеканал «Росія 24» оприлюднив відповідну заяву російського посла у Вашингтоні Анатолія Антонова.

«800 мільйонів доларів – на таку цифру буде поставлено озброєння з Вашингтона Києву. Це величезна цифра, вона не сприяє пошуку дипломатичного рішення врегулювання ситуації. Направили ми ноту чи ні? Так, ми цю ноту передавали. Так, ми наголосили на неприйнятності ситуації, коли Сполучені Штати Америки «напихають» Україну зброєю, і ми вимагали припинення такої практики», – сказав дипломат.

Свою істерику російський посол підкріпив заявою про те, що постачання озброєння Україні є «спробою ще більше підняти ставки, ще більше загострити ситуацію, побачити більше втрат».

Раніше, 15 квітня, спікерка МЗС РФ Марія Захарова підтвердила інформацію американських ЗМІ про те, що Москва розіслала всім країнам, включаючи США, ноти через постачання озброєння Україні.

Напередодні до Польщі прибули шість літаків з американською зброєю. Літаки, ймовірно, доставили військову допомогу для України.

Зазначимо, увечері 24 квітня до України з візитом прибули держсекретар США Ентоні Блінкен та голова Пентагону Остін Ллойд. Президент Володимир Зеленський провів із ними зустріч. Вони обговорили зброю, яка необхідна Україні для війни з Росією, та темпи її постачання.

Після цього Джо Байден і Володимир Зеленський обмінялися меседжами у Twitter.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США оголосять про додаткові $750 млн на озброєння для України. Тим часом генерал США пояснив, якою зброєю можна відвоювати Херсон і Маріуполь.