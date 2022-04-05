Мер Бучі закликає комунальників повернутися до міста

Ворог залишив по собі руїни у Бучі

Місту потрібні комунальники, а також соціальні працівники і медики

Міський голова звільненої від російських окупантів Бучі Анатолій Федорук просить депутатів міськради та співробітників комунальних підприємств повернутися додому

Таке прохання Федорук висловив у зверненні до містян.

«Шановні бучанці! Ми всі вболіваємо за наше місто, тому прошу депутатський корпус та співробітників комунальних підприємств повернутися в Бучу. Також громаді потрібні соціальні працівники – налагодити гуманітарну роботу. Потрібні медики. Прошу Антона Довгопола, який до останнього мужньо підтримував заклад, відновити роботу центральної лікарні», – заявив мер.

За словами Федорука, у місті наразі немає електрики, газу та зв'язку. Але є план з відновлення життєво важливої інфраструктури.

«Потрібні фахівці, щоб його втілити у життя. Якщо можете – повертайтеся», – звернувся до земляків міський голова.

«Якщо ж війна змусила вас виїхати за кордон, прошу допомагати Бучі дистанційно. Тут бракує рук і ресурсу. Участь кожного важлива. Долучайтеся», – додав Анатолій Федорук.

До слова, тіла жителів Бучі пролежали на вулицях міста кілька тижнів. Про це свідчить аналіз супутникових знімків, які опублікував The New York Times. Фото спростовують заяви Міноборони РФ про те, що вбивство цивільних у передмісті Києва нібито сталося після відходу їхніх солдатів.

Нагадаємо, російська влада кинулася спростовувати причетність своїх військових до звірств у північно-західних передмістя Києва, виявлених після звільнення населених пунктів від рашистських підрозділів.

У Кремлі заявили, що у оприлюднених фото- та відеодоказах злочинів російських окупантів «були виявлені ознаки відео фальшування і фейків».