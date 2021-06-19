Разумков розповів, коли приймуть «закон про олігархів»
Після закону про олігархів Дмитро Разумков хоче взятися за закон про лобіювання
Спікер парламенту обіцяє розгляд законопроєкту протягом поточної сесії
До кінця поточної сесії Верховна Рада України має розглянути в першому читанні проєкт Закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаний із надмірним впливом осіб, що мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) (№5599) та альтернативні законопроекти (№ 5599-1, 5599-2, 5599-3). Про це повідомив Голова Парламенту Дмитро Разумков в ефірі «Радіо Свобода».
«На наступному пленарному тижні або через тиждень, залежно від того, коли він буде підготовлений комітетом до розгляду, ми зможемо побачити законопроєкт в залі», – сказав він.
За словами Дмитра Разумкова, такий закон допоможе унормувати публічні відносини між чиновниками і представниками великого бізнесу.
Він відзначив, що підтримує ідею декларування чиновниками своїх зустрічей із представниками великого бізнесу. Разом із тим Голова Парламенту переконаний, що формувати реєстр олігархів має не РНБО, а спеціальний державний орган.
«Закон прописаний на 10 років. Сьогодні ми маємо одного Президента і розуміємо, як він буде діяти. Але після його каденції потрібно мати запобіжники, які не дозволять використовувати цей механізм не на користь держави», – сказав Дмитро Разумков.
Водночас він підкреслив необхідність створення в Україні законодавства про лобіювання. «Мені здається, що повинен бути закон про лобіювання. Не в тому негативному розумінні, яке є зараз в суспільстві. А в тому варіанті, який ми можемо бачити в США, в Європі, де лобісти відстоюють інтереси бізнесу, не порушуючи закон, вони декларують свої статки, свої контакти. Це допоможе вивести в публічну площину те негативне, що поки присутнє в українській політиці», – пояснив Голова Верховної Ради.
Він також додав, що підготовка відповідної законодавчої ініціативи є питанням недалекої перспективи. «Ми будемо займатися цим законопроектом. І незабаром він з’явиться в стінах Верховної Ради України», – зазначив Дмитро Разумков.
Нагадаємо,що 2 червня президент України Володимир Зеленський подав у Раду закон про олігархів. Проєкт закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» значитися як невідкладний.
Закон визначає так званих олігархів як осіб, що мають значний вплив у господарському, політичному житті України, а також контролюють основні сегменти медійного простору.
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