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    Реальні доходи росіян в першому кварталі 2019 року зменшилися на 2,3%

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    Реальні доходи росіян в першому кварталі 2019 року зменшилися на 2,3%

    Головна причина падіння реальних доходів – зростання інфляції

    Центральний банк РФ випустив традиційну щоквартальну доповідь із питань кредитно-грошової політики. Відповідно до цієї доповіді реальні доходи громадян РФ за перший квартал 2019 року зменшилися на 2,3%.

    Про це пише видання Ведомости.

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    Головними причинами цього стало прискорення інфляції (на 3 відсоткових пункти), сповільнення росту номінальних доходів (на 1,6 відсоткових пункти). Платежі по відсоткам кредитів теж призвели до зменшення реальних доходів за відповідний період – проте лише на 0,8 відсоткових пункти.

    Тим самим Центральний банк РФ відповів на тези міністра економіки РФ Максима Орєшкіна і президента РФ Володимира Путіна про те, що закредитованість громадян країни є головною причиною падіння доходів населення. 

    У березні повідомлялося, що міністр економіки РФ Максим Орєшкін заявив про те, що «Росстат» перегляне методику підрахування реальних доходів громадян країни. 

    Також дослідження стверджує, що 79,5% російських сімей не можуть купити необхідні товари.

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    Росія економіка гроші населення
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