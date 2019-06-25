Реальні доходи росіян в першому кварталі 2019 року зменшилися на 2,3%



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Головна причина падіння реальних доходів – зростання інфляції

Центральний банк РФ випустив традиційну щоквартальну доповідь із питань кредитно-грошової політики. Відповідно до цієї доповіді реальні доходи громадян РФ за перший квартал 2019 року зменшилися на 2,3%.

Про це пише видання Ведомости.

Головними причинами цього стало прискорення інфляції (на 3 відсоткових пункти), сповільнення росту номінальних доходів (на 1,6 відсоткових пункти). Платежі по відсоткам кредитів теж призвели до зменшення реальних доходів за відповідний період – проте лише на 0,8 відсоткових пункти.

Тим самим Центральний банк РФ відповів на тези міністра економіки РФ Максима Орєшкіна і президента РФ Володимира Путіна про те, що закредитованість громадян країни є головною причиною падіння доходів населення.

У березні повідомлялося, що міністр економіки РФ Максим Орєшкін заявив про те, що «Росстат» перегляне методику підрахування реальних доходів громадян країни.

Також дослідження стверджує, що 79,5% російських сімей не можуть купити необхідні товари.