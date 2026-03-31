Ребров склав заявку збірної України на матч проти Албанії

Ілля Забарний потрапив до заявки на матч

Тренерський штаб «синьо-жовтих» визначив потенційних учасників контрольного поєдинку

Керманич національної команди України Сергій Ребров обрав футболістів на спаринг проти збірної Албанії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УАФ.

Головний тренер «синьо-жовтих» розраховує на 23-х виконавців. Поза заявкою опинилися оборонець Борис Крушинський, півзахисник Олег Очеретько та форвард Владислав Ванат.

Офіційна заявка національної команди на матч Україна – Албанія

До заявки потрапив потенційний дебютант. Голкіпер київського «Динамо» Руслан Нещерет конкуруватиме за місце в основі з Анатолієм Трубіним і Дмитром Різником. Натомість травмований Крушинський під час цієї міжнародної паузи не зможе зіграти прем'єрний матч у збірній.

Воротарі: Анатолій Трубін, Дмитро Різник, Руслан Нещерет,

Захисники: Юхим Конопля, Ілля Забарний, Олександр Сваток, Валерій Бондар, Едуард Сарапій, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Богдан Михайліченко,

Півзахисники: Руслан Маліновський, Єгор Ярмолюк, Іван Калюжний, Георгій Судаков, Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин, Олексій Гуцуляк, Віктор Циганков, Олександр Зубков,

Нападники: Роман Яремчук, Матвій Пономаренко.

Збірна України в плейоф кваліфікації до ЧС-2026

Підопічні Реброва не змогли пробитися на Мундіаль в Північній Америці. Турнірний шлях «синьо-жовтих» завершився у півфіналі плейоф кваліфікації.

Минулого тижня збірна України зазнала поразки від Швеції (1:3). У складі скандинавів хет-трик оформив Йокерес із лондонського «Арсенала». Натомість єдиний м'яч команди Реброва до свого активу записав дебютант Пономаренко.

Нова виїзна форма збірної України

Новий дизайн комплекту натхненний українською геральдикою. Зокрема, еволюцією національного герба – від тризуба часів князя Володимира до сучасного варіанту. Окрім того, на форму після понад трьох десятиліть паузи повернувся adidas Originals Trefoil – легендарний «трилисник» німецького виробника.

Футболка отримала насичений синій колір із геометричним візерунком на грудях і плечах. Новий комплект adidas створив у рамках міжнародного футбольного сезону. Форма «синьо-жовтих» – частина глобального запуску виїзних комплектів німецького виробника.

Нагадаємо, збірна України отримала календар матчів у новому сезоні Ліги націй. «Синьо-жовті» розпочнуть турнір виїзним поєдинком проти національної команди Угорщини. Матч запланований на 25 вересня.

Раніше відбулося жеребкування Ліги націй сезону 2026/27. Україна потрапила до групи B2. Там її суперниками будуть збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Переможець квартету підніметься в Дивізіон A.