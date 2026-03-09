Головна Спорт Новини
Грав із Мессі та був чемпіоном Європи: ексоборонець збірної України завершив кар'єру

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Грав із Мессі та був чемпіоном Європи: ексоборонець збірної України завершив кар'єру
Сергій Кривцов провів кар'єру в трьох клубах
фото: ФК «Шахтар»

Футболіст не виходив на поле з осені 2024 року

Колишній центрбек національної команди України Сергій Кривцов остаточно повісив бутси на цвях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Football.ua.

Українець підтвердив, що не повернеться на поле на професіональному рівні. Натомість він залишиться працювати у футболі. Кривцов запустив агенцію Vector Sports Management.

«Так. Можна сказати, що із сьогоднішнього дня, із запуском нашої агенції, Сергій Кривцов не є професіональним футболістом», – заявив ексоборонець.

Останнім клубом у кар'єрі українця став американський «Інтер Маямі». За океаном центрбек грав пліч-о-пліч із восьмиразовим володарем «Золотого м'яча» Ліонелем Мессі.

Чим відомий Сергій Кривцов

Уродженець Запоріжжя, вихованець місцевого «Металурга». На дорослому рівні дебютував у резервній команді «сталеварів» у Другій лізі в сезоні 2006/07.

До першої команди «Металурга» потрапив у наступній кампанії. Влітку 2010 року перебрався у донецький «Шахтар». У лавах «гірників» провів 12,5 років і завоював дев'ять титулів Премєр-ліги, сім Кубків і шість Суперкубків України.

Перед сезоном-2023 перейшов до «Інтера Маямі». Відіграв за «чапель» два роки та встиг завоювати Кубок ліг (2023 рік) і виграти регулярну першість МЛС у 2024-му.

Сергій Кривцов у збірних України

Оборонець дебютував у команді U-17 «синьо-жовтих». На цьому рівні провів 26 матчів, у яких забив два голи. Ще шість поєдинків зіграв за збірну 18-річних.

Перший успіх прийшов у складі збірної України U-19. Під керівництвом Юрія Калітвінцева команда тріумфувала на домашньому Євро-2009. На турнірі відіграв усі п'ять матчів від дзвінка до дзвінка.

У національній команді дебютував у вересні 2011 року. Загалом провів 34 поєдинки. Зокрема, був учасником Євро-2020 (два матчі).

Нещодавно збірна України отримала календар матчів у новому сезоні Ліги націй. «Синьо-жовті» розпочнуть турнір виїзним поєдинком проти національної команди Угорщини. Матч запланований на 25 вересня.

Раніше відбулося жеребкування Ліги націй сезону 2026/27. Україна потрапила до групи B2. Там її суперниками будуть збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Переможець квартету підніметься в Дивізіон A.

Теги: Збірна України ФК «Шахтар» Сергій Кривцов

