Шевченко прокоментував непотрапляння збірної України з футболу на Чемпіонат світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Шевченко подякував вболівальникам за підтримку збірної України

Шевченко: Ми незадоволені результатом, адже завдання на цикл не виконано

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко прокоментував непотрапляння збірної України на чемпіонат світу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

«Насамперед хочу подякувати вболівальникам за підтримку збірної України. Ми незадоволені результатом, адже завдання на цикл не виконано. Зараз збірній потрібно гідно зіграти другий матч, показати характер і силу духу. Після цієї товариської гри ми проведемо повний аналіз відбіркового циклу, поговоримо з головним тренером і ухвалимо рішення на користь майбутнього національної збірної», – сказав Шевченко.

Нагадаємо, захисник збірної України з футболу Віталій Миколенко прокоментував поразку від Швеції у півфіналі плейоф відбору Чемпіонату світу

«Емоції, напевно, такі самі, як у всієї України, хто дивився футбол. Прийшов на флеш сказати те, що дякую людям, тим, хто додивився це позорище.

Хотів вибачитися, але… Нема чого вибачатися після бою. Просто хотів сказати дякую за те, що додивилися, вболівали. Не знаю, що ще сказати», – заявив Миколенко.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
МОК відмовляється реагувати на скандальні заяви керівника російського спорту
Іран заборонив своїм спортсменам і командам виїзд на змагання до «недружніх» країн
Голіченко і Даренський стали вісімнадцятими на Чемпіонаті світу з фігурного катання
Шевченко прокоментував непотрапляння збірної України з футболу на Чемпіонат світу
Трамп прокоментував рішення МОК щодо заборони участі трансгендерам в Олімпіаді
«Шарій включився дуже сильно, Олешко теж». Михайло Гераскевич розповів про атаку ботів

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
