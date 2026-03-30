Україна – Албанія: де та коли дивитися товариську гру футбольних збірних

Матч Україна – Албанія відбудеться в іспанській Валенсії на стадіоні Estadio Ciutat de València

У вівторок, 31 березня 2026 року, національна збірна України з футболу проведе товариську гру проти збірної Албанії. Про це повідомляє «Главком».

Матч Україна – Албанія відбудеться в іспанській Валенсії на стадіоні Estadio Ciutat de València та розпочнеться о 21:45.

Гру Україна – Албанія покаже медіасервіс Megogo.

Переглянути поєдинок можна буде на OTT-платформі за передплатами «Оптимальна», «Спорт» та в усіх «Megopack». Також матч буде доступний безплатно на телеканалі «Megogo Спорт» в етері Т2 і кабельних мережах.

Нагадаємо, захисник збірної України з футболу Віталій Миколенко прокоментував поразку від Швеції у півфіналі плейоф відбору Чемпіонату світу.

«Емоції, напевно, такі самі, як у всієї України, хто дивився футбол. Прийшов на флеш сказати те, що дякую людям, тим, хто додивився це позорище.

Хотів вибачитися, але… Нема чого вибачатися після бою. Просто хотів сказати дякую за те, що додивилися, вболівали. Не знаю, що ще сказати», – заявив Миколенко.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)