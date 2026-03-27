«Позорище». Миколенко прокоментував поразку України від Швеції

Христина Жиренко
Христина Жиренко
фото: УАФ

Миколенко: Соромно за те, як ми беззубо вийшли й зіграли

Захисник збірної України з футболу Віталій Миколенко прокоментував поразку від Швеції у півфіналі плейоф відбору Чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Megogo.

«Емоції, напевно, такі самі, як у всієї України, хто дивився футбол. Прийшов на флеш сказати те, що дякую людям, тим, хто додивився це позорище.

Хотів вибачитися, але… Нема чого вибачатися після бою. Просто хотів сказати дякую за те, що додивилися, вболівали. Не знаю, що ще сказати», – заявив Миколенко.

Він також зазначив, що йому соромно «за те, як ми беззубо вийшли й зіграли».

«Якщо наводити приклад матчу з Ісландією, як ми билися за цей плейоф, щоб сюди вийти... Ми билися, вся Україна вболівала за нас, і на полі була команда. Сьогодні цього не було. Я не можу пояснити, чому так – може не наш день. Але є як є, будемо сильнішими», – сказав Миколенко.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)

Нагадаємо, що збірна України отримала нову виїзну форму з культовим логотипом. Новий дизайн комплекту натхненний українською геральдикою. Зокрема, еволюцією національного герба – від тризуба часів князя Володимира до сучасного варіанту.

Читайте також

Роберто Де Дзербі взяв паузу в тренерській кар'єрі
Колишній тренер «Шахтаря» вибув із перегонів за роботу в кризовому гранді Англії
Вчора, 14:27
Сергій Ребров розраховує навіть на дебютантів
Ребров оголосив заявку збірної України на матч проти Швеції
Вчора, 09:15
Хосеп Гвардіола та Жозе Моурінью постраждали від молодшого колеги
Тренер «Реала» Арбелоа встановив унікальне досягнення Ліги чемпіонів
18 березня, 13:00
Генріх Мхітарян повернеться після міжнародної паузи
Лідер чемпіонату Італії втратив рекордсмена УПЛ на кілька тижнів
17 березня, 13:56
Владислав Супряга продемонстрував якості бомбардира
«Воскреслий» форвард і його тренер забрали призи туру Прем'єр-ліги
11 березня, 13:28
Ернан Креспо чекатиме на нові пропозиції клубів
Багаторічний конкурент Шевченка втратив роботу в Бразилії
10 березня, 12:57
Сандро Тоналі зацікавив Королівський клуб
«Реал» знайшов альтернативу Родрі в чемпіонаті Англії – ЗМІ
9 березня, 13:27
«Гірники» дотиснули суперника в другому таймі
«Шахтар» мінімально переграв «Олександрію» в УПЛ
6 березня, 14:58
Футзальна збірна України входить до переліку найкращих у Європі
Футзальна збірна України зберегла становище в рейтингу УЄФА
3 березня, 16:53

«Позорище». Миколенко прокоментував поразку України від Швеції
День яскравих матчів. Підсумки півфіналів відбору до Чемпіонату світу 2026
Reuters: США застосовують морські дрони у війні з Іраном
Зірка Жіночої НБА з'явилася в неочікуваному амплуа на баскетбольному матчі
Збірна України з футболу програла Швеції у матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026
Лідер українського фігурного катання вперше пройшов до довільної програми Чемпіонату світу
Новини

Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Сьогодні, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Сьогодні, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
Вчора, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
Вчора, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Вчора, 14:17
Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Вчора, 11:07

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
