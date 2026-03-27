«Позорище». Миколенко прокоментував поразку України від Швеції

Миколенко: Дякую людям, тим, хто додивився це позорище

Миколенко: Соромно за те, як ми беззубо вийшли й зіграли

Захисник збірної України з футболу Віталій Миколенко прокоментував поразку від Швеції у півфіналі плейоф відбору Чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Megogo.

«Емоції, напевно, такі самі, як у всієї України, хто дивився футбол. Прийшов на флеш сказати те, що дякую людям, тим, хто додивився це позорище.

Хотів вибачитися, але… Нема чого вибачатися після бою. Просто хотів сказати дякую за те, що додивилися, вболівали. Не знаю, що ще сказати», – заявив Миколенко.

Він також зазначив, що йому соромно «за те, як ми беззубо вийшли й зіграли».

«Якщо наводити приклад матчу з Ісландією, як ми билися за цей плейоф, щоб сюди вийти... Ми билися, вся Україна вболівала за нас, і на полі була команда. Сьогодні цього не було. Я не можу пояснити, чому так – може не наш день. Але є як є, будемо сильнішими», – сказав Миколенко.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)

Нагадаємо, що збірна України отримала нову виїзну форму з культовим логотипом. Новий дизайн комплекту натхненний українською геральдикою. Зокрема, еволюцією національного герба – від тризуба часів князя Володимира до сучасного варіанту.