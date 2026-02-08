Головна Країна Події в Україні
Україна отримає 250 найкращих у світі літаків – Зеленський

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Україна отримає 250 найкращих у світі літаків – Зеленський
Україна отримає 150 нових шведських літаків Gripen
Президент уточнив, що йдеться про «абсолютно нові літаки»

Україна має домовленості з міжнародними партнерами про постачання нових 150 бойових шведських літаків Gripen та 100 французьких Rafale. Як інформує «Главком», про це розповів президент Володимир Зеленський під час спілкування зі студентами та викладачами Київського авіаційного інституту.

«Україна має домовленості про постачання 150 бойових літаків Gripen та 100 Rafale. Це найкращі літаки, на наш погляд, у світі», – поінформував він і уточнив, що йдеться про «абсолютно нові літаки».

Також Зеленський нагадав, що на своєму озброєнні Україна має літаки F-16, але не нові. За його словами, надання партнерами відповідних повітряних суден мають «істотно посилити можливості української авіації».

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел під час візиту до Києва 16 січня 2026 року оголосив про новий пакет військової допомоги, який включатиме бойові літаки середнього класу та системи раннього попередження. Йдеться про легкі багатоцільові штурмовики Aero L-159 ALCA, які підходять для боротьби з малошвидкісними повітряними цілями.

Однак правляча коаліція Чехії не підтримала передачу Україні бойових літаків Aero L-159 ALCA і фактично заблокувала їх продаж Києву.

Повідомлялося, згодом президент Чехії Петр Павел висловився щодо критики його рішення про передачу Україні літаків Aero L-159 ALCA. За словами президента Чехії, така поведінка, зокрема реакція чехів на передачу Україні техніки є проявом егоїзму.

