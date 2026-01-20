Зеленський розповів про умови для зустрічі з усіма партнерами України

Зеленський повідомив про пріоритети та умови для зустрічі з усіма партнерами України

Президент України Володимир Зеленський чітко окреслив умови, за яких він готовий до особистих зустрічей із міжнародними партнерами, зокрема в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Головний меседж глави держави: будь-яка поїздка чи переговори мають бути змістовними та приносити реальний результат для безпеки українців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Станом на 20 січня 2026 року Президент залишається в Україні, координуючи роботу енергетичних та рятувальних служб після масованого ракетного удару.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до діалогу з усіма партнерами, але формат «зустрічей заради зустрічей» більше не є прийнятним. Ключовою умовою для будь-якої поїздки є наявність готових рішень, які працюють на захист життя.

«Україна готова до зустрічей з усіма партнерами, якщо це зустрічі, які допомагають захисту життя та гарантуванню безпеки, якщо це зустрічі, які реально працюють. Наша команда підготувала все необхідне, щоб ми могли підписати, зокрема з Америкою, документи щодо гарантій безпеки та відновлення України. Це має бути історичним результатом, оскільки найбільша війна після Другої світової – саме у Європі. Глобально важливо закінчити цю війну. Ми все робимо для цього. Ми готові до змістовної роботи і з європейськими партнерами. Якщо зустрічі в Давосі можуть дати більше захисту реальних людей, реальних міст і сіл в Україні, Україна буде в Давосі», – заявив президент.

Попри сигнали з форуму в Давосі про готовність документа щодо відновлення України, Зеленський наразі обирає залишатися вдома.

«Якщо партнери не готові, усі представники України повинні зосередитися на конкретних речах, які допомагають нашій державі, нашим громадянам. Перше – ракети для ППО. Друге – енергетичне обладнання для відновлення. Третє – пакети підтримки, які допоможуть фронту й нашим громадам. Кожен український посадовець, усі наші представники повинні зараз демонструвати результати – бути зі своєю державою, зі своїм народом, виконувати свої завдання», – зазначив Зеленський.

Як відомо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі залишається в країні через критичну ситуацію в енергетиці та необхідність особистої координації служб. Попри очікування його зустрічі з Дональдом Трампом на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі, український лідер надав перевагу вирішенню внутрішніх викликів.