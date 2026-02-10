Головна Київ Новини
Як киянам отримати 40 тис. грн допомоги після затоплення квартири: рішення Київради

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Масштабний прорив труб у столичному ЖК «Корона», січень 2026 року
фото: Валерія Попова

Депутати Київради ухвалили рішення про виплату одноразової допомоги мешканцям, у чиїх будинках через обстріли сталися пориви труб

Кияни, чиє житло постраждало від аварій на інженерних мережах внаслідок ворожих атак, зможуть отримати матеріальну підтримку від міста. Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда, інформує «Главком».

Депутати Київради сьогодні, 10 лютого, ухвалили рішення про виплату одноразової допомоги мешканцям, у чиїх будинках через обстріли, починаючи з 1 січня 2026 року, сталися пориви труб, зникло тепло чи вода, або відбулося підтоплення квартир.

Йдеться про випадки, коли через пошкодження водо- або теплопостачання, пориви труб чи підтоплення квартир люди змушені терміново приводити житло до ладу, щоб знову мати безпечні та придатні для життя умови.

Розмір та умови отримання допомоги

Підтримка надається в межах міської програми «Турбота. Назустріч киянам»:

  • 40  тис. грн – на одне домогосподарство (виплачується одному з власників або співвласників).
  • Додаткова виплата – малозабезпеченим киянам, які отримують держдопомогу, виплатять ще один прожитковий мінімум.

«Коли через обстріли в будинку прориває труби чи підтоплює квартиру — люди залишаються сам на сам із проблемами. Це рішення прийнято, щоб кияни могли терміново відновити житло та повернутися до нормальних умов життя», – зазначила Марина Хонда.

Як оформити виплату: покрокова інструкція

Для отримання коштів необхідно подати заяву до Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА.

Необхідні документи:

  • паспорт та ІПН;
  • підтвердження права власності на нерухомість;
  • довідку від керуючої компанії, ОСББ або ЖБК про пошкодження мереж;
  • банківські реквізити для виплати.

Куди звертатися:

  • особисто – за адресою: вул. Любомира Гузара, 7, каб. 116 (громадська приймальня);
  • електронною поштою – [email protected]
  • телефон для довідок: 044-366-59-70.

Нагадаємо, після масованої атаки 24 січня 2026 року Деснянський район столиці опинився в епіцентрі комунальної катастрофи. Найскладніша ситуація зафіксована на Троєщині, де через значні пошкодження інфраструктури близько 600 багатоповерхівок одночасно залишилися без усіх базових послуг: електроенергії, водопостачання та опалення. Міська влада терміново розгортає додаткові опорні пункти обігріву, що працюватимуть у цілодобовому режимі. 

До слова, на тлі масованих атак на українську енергосистему Європейський Союз посилює підтримку українських громад. Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив про надходження великої партії генераторів, які допоможуть підтримувати життєдіяльність критичної інфраструктури. Нова поставка очікується в Україні вже протягом наступного тижня.

Теги: Марина Хонда місцева влада столиця Київ

