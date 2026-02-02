Головна Країна Політика
Переговори в Абу-Дабі: Зеленський дав завдання українській делегації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Переговори в Абу-Дабі: Зеленський дав завдання українській делегації
Черговий раунд мирних перемовин відбудеться у середу та четвер, 4–5 лютого
фото: Офіс президента

Глава держави повідомив, що окрім тристоронньої зустрічі будуть і двосторонні

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з українською переговорною групою перед новим раундом тристоронніх зустрічей в Об'єднаних Арабських Еміратах.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу держави.

«Сьогодні на нараді були майже всі учасники переговорної команди, а саме Рустем Умєров, Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Андрій Гнатов, Олександр Бевз. Давид Арахамія також братиме участь у перемовинах. Погодив команді рамки розмови й конкретні завдання», – каже він.

Крім того, глава держави повідомив, що українська делегація матиме також і двосторонні зустрічі з американською стороною. «Україна готова до реальних кроків. Ми вважаємо, що реально досягти достойного і тривалого миру. Ми вважаємо, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі Сполученими Штатами готовий, і розраховуємо на подальшу предметну роботу щодо документів по відновленню та економічному розвитку», – зазначив президент.

Зеленський також згадав про енергетичне перемирʼя з РФ, назвавши його таким, що «допомагає досягти довіри людей до процесу перемовин і до можливого результату». Він закликав американську сторону «бути й надалі рішучою в забезпеченні необхідних умов для діалогу».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що чергова тристороння зустріч відбудеться в Об’єднаних Арабських Еміратах цього тижня – у середу й четвер.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна перебуває в постійному контакті з американською стороною та очікує конкретики щодо подальших зустрічей. 

До слова, Росія почала активно просувати «формулу Анкориджа», посилаючись на саміт США та РФ, що відбувся в серпні 2025 року на Алясці. Однак, як зазначає CNN у своєму аналізі, жодної реальної домовленості тоді досягнуто не було, і сама «формула» є радше елементом російської пропаганди, ніж основою для мирних переговорів.

Москва подає «формулу Анкориджа» як набір принципів, нібито погоджених між Дональдом Трампом і диктатором Путіним, зокрема щодо територіальних питань. Кремлівські посадовці заявляють, що саме ці «домовленості» мають бути основою будь-якої майбутньої мирної угоди щодо України.

Теги: ОАЕ переговори Володимир Зеленський перемир'я

