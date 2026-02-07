Головна Країна Політика
Чим підкуповують американці росіян? Зеленський поділився даними розвідки

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Президент: існує «пакет Дмітрієва», який він показував у США, там обсяг близько $12 трлн

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив дані української розвідки щодо так званого «пакета Дмітрієва» – масштабної пропозиції економічного співробітництва між Росією та США обсягом близько $12 трлн. Цей документ, підготовлений спецпосланцем Путіна Кирилом Дмітрієвим, використовується Москвою як фінансова принада для Вашингтона в обмін на політичні поступки щодо України. Про це розповів Володимир Зеленський на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Глава держави підкреслив, що Україна не прийме жодних домовленостей про її суверенітет та безпеку, укладених за її спиною.

«Ми не знаємо всіх їхніх двосторонніх економічних чи бізнесових домовленостей, але щодо цього надходить та чи інша інформація. Наприклад, мені розвідка показувала так званий «пакет Дмітрієва», який він показував у США, – там обсяг близько $12 трлн. Це начебто пакет економічного співробітництва між Америкою та Росією», - зазначив Зеленський.

За даними розвідки, які отримав президент, Кирило Дмітрієв презентував у США план відновлення економічних відносин. Зеленський наголосив, що існують сигнали про включення українських питань до цього пакету.

«Тобто ми чуємо про ймовірність таких або подібних двосторонніх документів між Америкою і Росією. Є також різні сигнали і в медіа і не тільки, що там можуть бути також питання, які пов'язані з Україною. Наприклад, з нашим суверенітетом, з безпекою України. Ми чітко показуємо, що Україна не буде підтримувати навіть ймовірні такі домовленості сторін про нас без нас», – розповів Зеленський.

Нагадаємо, під час чергового раунду переговорів в Абу-Дабі Україна ще раз підтвердила свої позиції щодо питання Донбасу, а американська сторона знову порушувала питання щодо вільної економічної зони.

росія США Володимир Зеленський переговори

