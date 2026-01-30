Розширені матеріали, бекґраунди вже виходять на сайті «Главком»

Глава держави вчора зустрівся з провідними медіа у форматі off the records. З того, що можна повідомити: своїми словами і короткими цитатами.

Жодної офіційної домовленості про припинення ударів по енергетиці немає. Йдеться про ініціативу американської сторони як шанс для деескалації, а не про угоду. Позиція України незмінна і дзеркальна: якщо Росія не б’є по нашій енергетиці, ми не завдаємо ударів по їхніх енергообʼєктах, в тому числі НПЗ. Прямого діалогу або домовленостей між Києвом і Москвою щодо цього не було.

«У нас немає припинення вогню. У нас немає офіційної домовленості».

«Якщо Росія не б’є по нашій енергетиці, ми не будемо бити по їхній енергетиці».

Тепер інший рівень розмови. Президент визнав, що зустріч в Абу-Дабі відрізнялася від попередніх. Була інша тональність і інший склад росіян. За оцінкою Зеленського, цього разу приїхали представники вищого статусу, здатні не лише читати методички, а й слухати аргументи.

Перемовини не зводилися до прочитань «фантастично-історичних довідок» і були значно прагматичнішими. Навіть можливість такого тристороннього формату (Україна, США і Росія) і обговорення компромісів розцінюється президентом, як якісь ознаки деескалації.

«Зустріч була не про лекції з історії. Це важливо».

Водночас жодна зі сторін не мала мандата на ухвалення остаточних рішень. Президент підкреслив, що такі рішення можуть ухвалюватися лише на рівні лідерів. Зеленський запросив Путіна до Києва. Скільки ж можна: все Москву і в Москву нас кличуть?)))

Ключовим залишається питання територій. Компроміси можливі лише ті, що не передбачають зміну територіальної цілісності України. Найменш проблемний варіант, за словами президента, це формула «стоїмо, де стоїмо». Запорізька АЕС тепер є частиною цього ж територіального блоку.

«Такі складні питання вирішуються на рівні лідерів. Саме вони мають відповідний мандат».

«Ми готові до компромісів, які ведуть до реального закінчення війни, але не пов’язані зі зміною територіальної цілісності України».

Що далі

Україна чекає фідбеку від Росії та Сполучених Штатів. Наступна зустріч планувалася знову в Абу-Дабі, але дата або місце можуть змінитися. Все залежить від подій, але вже не в Україні…

«На наш погляд, щось відбувається в ситуації з Америкою та Іраном. І ці речі, напевно, можуть повпливати на дату».

Це лише частина змісту розмови.

Це лише частина змісту розмови.

Розширені матеріали, бекґраунди вже виходять на сайті «Главком». Там ще є відповіді на питання: чому вибір зупинився саме на Буданові, які «три горішки» президент викотив для нового міністра оборони (спойлер – один з них бусифікація), і з чим пов'язані останні зміни на білоруському напрямку (жарт про шпіца Лукашенка прозвучав не просто так).