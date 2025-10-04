Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
Відомий американський репер засуджений до чотирьох років в'язниці за схиляння до проституції
Американського репера та продюсера Шона Комбса, відомого під псевдонімами P.Diddy, Puff Daddy та Diddy, засудили до чотирьох років і двох місяців тюремного ув'язнення. Вирок пов'язаний зі звинуваченнями у схилянні до проституції та незаконному транспортуванні. Відповідне рішення оголосив у п'ятницю, 3 жовтня, у Нью-Йорку суддя Арун Субраманіан. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.
Суддя також призначив 55-річному музичному магнату максимально можливий штраф у розмірі пів мільйона доларів. Оскільки P.Diddy вже відбув близько року у попередньому ув'язненні, очікується, що він зможе вийти на волю приблизно через три роки.
Комбса затримали у вересні минулого року. Його підозрювали у використанні своєї бізнес-імперії для багаторічного сексуалізованого насильства, зокрема примушування до участі у так званих «фрік-офф» вечірках (оргіях під наркотиками). Репер усі звинувачення відкидав.
2 липня журі присяжних виправдало Комбса за найбільш тяжкими звинуваченнями, такими як створення злочинної спільноти та торгівля людьми з метою сексуалізованої експлуатації. Однак його визнали винним у схилянні до проституції та незаконному транспортуванні.
У ході судового процесу свідчення дали 34 людини, включно з колишньою дівчиною репера Кассандрою Вентурою.
Нагадаємо, Шон Джон Комбс свого часу прославився під ніком Puff Daddy. За пісню I'll Be Missing You він отримав Греммі. Загалом у музиканта три премії Греммі, дві премії MTV VMA, три премії BET Awards та інші нагороди.
