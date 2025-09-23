Візит Зеленського до Нью-Йорка: стала відома програма

Головна Країна Політика
Ростислав Вонс
Зеленський буде присутній на відкритті дебатів високого рівня Генеральної асамблеї ООН
В українського лідера заплановані перемовини з президентом США Дональдом Трампом

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 23 вересня, візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН, зібранні коаліції за повернення дітей, а також проведе декілька двосторонніх зустрічей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

Зазначається, що о 16:00 за Києвом Зеленський буде присутній на відкритті дебатів високого рівня Генеральної асамблеї ООН. Також український лідер разом із та першою леді Оленою Зеленською візьмуть участь у засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, де очікуються виступи українського президента та прем’єр-міністра Канади Марка Карні.

Крім того, Зеленський візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН високого рівня, де обговорюватимуть питання війни РФ проти України. Початок о 23:00 за Києвом.

Також у Зеленського запланована низка перемовин, зокрема з президентом США Дональдом Трампом, головою Генасамблеї Анналеною Бербок, президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер, президентом Мозамбіку Даніелем Шапу, президентом Бразилії Лулою да Сілвою, спадкоємним принцом Ліхтенштейну Алоїзом, премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською та українськими посадовцями прибув до Нью-Йорка для участі в Генеральній Асамблеї ООН.

У межах візиту запланована участь Зеленського у першому саміті на рівні лідерів Коаліції за повернення дітей, а також у щорічному саміті Кримської платформи. Цього року саміт платформи вперше відбудеться на глобальному майданчику, що має підкреслити глобальні наслідки війни, розпочатої Росією з окупації Криму.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Крім того, президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Сторони обговорили спільні зусилля, спрямовані на завершення війни, а також питання співпраці між двома країнами.

До слова, президент України Володимир Зеленський зустрівся з Вселенським патріархом Варфоломієм під час візиту до США. У постійному представництві України при ООН вони обговорили деструктивний вплив російської церкви.

США Володимир Зеленський переговори

