Вбивство Чарлі Кірка: встановлено особу підозрюваного

За підозрою у вбивстві американського активіста Чарлі Кірка затримали 22-річного Тайлера Робінсона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Як підтвердив речник державного університету Юти, у 2021 році Робінсон навчався там один семестр. Стрілянина, внаслідок якої загинув Кірк, сталася в Університеті долини Юти, але поки що невідомо, чи мав підозрюваний стосунок до цього закладу.

Журналістам також не вдалося знайти в реєстрах жодних відомостей про притягнення Робінсона до кримінальної відповідальності в минулому.

Про затримання підозрюваного раніше повідомив президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, у 31-річного Кірка стріляли у середу під час його виступу в університеті у місті Орем (штат Юта). Він помер у лікарні від отриманого поранення. Раніше було затримано і після допиту звільнено двох людей, які підозрювалися у вбивстві. За версією слідства, підозрюваний стріляв з даху будівлі, розташованої поряд із місцем виступу Кірка.

До слова, президент США Дональд Трамп оголосив про намір посмертно відзначити Чарлі Кірка президентською медаллю Свободи.

Пізніше стало відомо, що секретна служба США, яка відповідає за охорону перших осіб держави, ухвалила рішення посилити заходи безпеки під час подій за участю президента Дональда Трампа через вбивство у штаті Юта активіста консервативних поглядів Чарлі Кірка.

Як повідомлялося, 31-річний Чарлі Кірк був одним із найвпливовіших голосів правого руху MAGA. Він мав мільйони підписників у соцмережах і є автором бестселера «Доктрина MAGA». Активіст був відомий своєю різкою критикою України та американської допомоги Києву. Він вважав війну «нескінченною» і заявляв, що Україна не зможе перемогти Росію, незалежно від обсягів наданої зброї.