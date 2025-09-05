Головна Світ Політика
США погодилися слідкувати за майбутньою буферною зоною в Україні – NBC News

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Президент США заявляв, що американські війська не будуть розгорнуті на території України
Штати візьмуть на себе провідну роль у спостереженні за буферною зоною, використовуючи безпілотники та супутники

США можуть взяти на себе провідну роль у моніторингу буферної зони в Україні у разі укладання мирної угоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Зазначається, що буферною зоною стане велика демілітаризована зона, межі якої ще не визначені. Завдяки своїм технологічним можливостям США візьмуть на себе провідну роль у спостереженні за нею, використовуючи безпілотники та супутники разом з іншими розвідувальними можливостями.

За даними ЗМІ, згодом зона може бути захищена військами однієї або декількох країн, що не входять до НАТО, таких як Саудівська Аравія або навіть Бангладеш. Водночас американські війська не будуть розгорнуті на території України.

Пентагон веде переговори під керівництвом генерала військово-повітряних сил, голови Об'єднаного комітету начальників штабів Дена Кейна. Через тиждень після зустрічі Трампа з російським диктатором Кейн поінформував Трампа про чотири варіанти гарантій безпеки і рекомендував найбільш прогресивний підхід.

До слова, у Парижі пройшла зустріч «коаліції охочих». Під час неї політики обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки. За словами французького президента Еммануеля Макрона, якщо Російська Федерація надалі відмовлятиметься від предметних переговорів про мир, то проти неї буде запроваджено додаткові санкції.

Як відомо, 26 країн готові надіслати миротворчі війська в Україну або підтримати їх. Війська будуть розміщені не на лінії фронту і повинні будуть запобігти повторній агресії з боку РФ. Водночас внесок США у гарантії безпеки буде визначено пізніше.

