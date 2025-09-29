Головна Спорт Новини
Репер Snoop Dogg працюватиме оглядачем NBC під час Олімпіади-2026

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Репер Snoop Dogg працюватиме оглядачем NBC під час Олімпіади-2026
Snoop Dogg уже їздив на Олімпійські ігри 2024 року у Парижі
фото: Reuters

Snoop Dogg: Олімпіада – це найбільша сцена у світі

Американський репер Snoop Dogg працюватиме оглядачем NBC під час Олімпіади-2026 у Мілані (Італія). Про це повідомляє Главком з посиланням на sports.yahoo.com.

Snoop Dogg уже їздив на Олімпійські ігри 2024 року у Парижі.

«Я дуже радий знову бути зі своїм головним другом Майком Тіріком на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані, Кортіна. На сцені буде D-O-double-G, і я з нетерпінням чекаю на можливість відсвяткувати цю подію разом зі спортсменами та їхніми сім'ями. Олімпіада – це найбільша сцена у світі, і я за спорт, за об'єднання людей і за веселощі. Я візьму з собою пуховики, зимові штани, гірськолижну маску, ковзани (і обов'язково буду в зимовому вигляді)», – заявив репер.

Нагадаємо, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

Теги: спорт Олімпіада олімпійські ігри

