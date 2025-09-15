Підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка проживав із трансгендерним партнером

Партнер Тайлера Робінсона, якого підозрюють у вбивстві Кірка, активно співпрацював з ФБР та запевняв, що нічого не знав про планування злочину

Тайлер Робінсон, якого підозрюють у вбивстві американського праворадикального активіста Чарлі Кірка, проживав разом із трансгендерним партнером. Ця особа, яка при народженні була чоловіком, але ідентифікує себе як жінка, наразі співпрацює з Федеральним бюро розслідувань (ФБР). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox News.

За інформацією ФБР, Робінсон мав романтичні стосунки зі своїм сусідом, і вони мешкали разом у місті Сент-Джордж, штат Юта. Партнер заявив, що не мав жодного уявлення про наміри Робінсона вчинити замах на Кірка. Правоохоронцям вдалося знайти текстові повідомлення між ними, які допомогли вийти на підозрюваного.

ФБР продовжує розслідування, аналізуючи дані з комп'ютера та інших пристроїв Робінсона. Представник відомства підкреслив, що «будь-хто, причетний до цієї справи, де б у світі він не перебував, буде притягнутий до відповідальності».

Квартира Робінсона розташована приблизно за чотири години їзди від Університету долини Юта в місті Орем, де було скоєно вбивство. Підозрюваного вдалося ідентифікувати завдяки його батьку, який впізнав сина на відео з камер спостереження і повідомив про це владі.

Нагадаємо, у 31-річного Кірка стріляли у середу під час його виступу в університеті у місті Орем (штат Юта). Він помер у лікарні від отриманого поранення. Раніше було затримано і після допиту звільнено двох людей, які підозрювалися у вбивстві. За версією слідства, підозрюваний стріляв з даху будівлі, розташованої поряд із місцем виступу Кірка.

До слова, президент США Дональд Трамп оголосив про намір посмертно відзначити Чарлі Кірка президентською медаллю Свободи.

Пізніше стало відомо, що секретна служба США, яка відповідає за охорону перших осіб держави, ухвалила рішення посилити заходи безпеки під час подій за участю президента Дональда Трампа через вбивство у штаті Юта активіста консервативних поглядів Чарлі Кірка.

Як повідомлялося, 31-річний Чарлі Кірк був одним із найвпливовіших голосів правого руху MAGA. Він мав мільйони підписників у соцмережах і є автором бестселера «Доктрина MAGA». Активіст був відомий своєю різкою критикою України та американської допомоги Києву. Він вважав війну «нескінченною» і заявляв, що Україна не зможе перемогти Росію, незалежно від обсягів наданої зброї.