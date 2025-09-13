США закликатимуть ООН обмежити права на надання притулку в світі

США вважають, що чинна система є вразливою для зловживань «економічними мігрантами» та злочинними картелями

Сполучені Штати планують на цьогорічній сесії Генеральної Асамблеї ООН закликати інші країни обмежити права на надання притулку. Ця ініціатива є частиною посилення імміграційної політики адміністрації Дональда Трампа, повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Згідно із заявою Державного департаменту США, Вашингтон пропонуватиме, щоб шукачі притулку подавали прохання у першій країні, до якої вони прибувають, замість того, щоб мати можливість обирати кінцеву країну призначення.

На думку представників США, чинна система є вразливою для зловживань «економічними мігрантами» та злочинними картелями, що призвело до глобальної міграційної кризи та порушення суверенітету держав. Американська сторона наполягає на координації дій та дотриманні правил, які обмежать «хаотичні переміщення».

Цей крок збігається з внутрішньою політикою Трампа, що передбачає посилення арештів іммігрантів та скасування тимчасових гуманітарних програм. Раніше ці програми дозволяли сотням тисяч людей з таких країн, як Куба, Гаїті, Нікарагуа та Венесуела, легально жити та працювати в США.

У США стверджують, що зміни допоможуть впорядкувати глобальну систему надання притулку, водночас забезпечивши дотримання міжнародних норм і безпеку країн.

Нагадаємо, понад 200 ймовірних членів венесуельського угруповання Tren de Aragua було депортовано зі Сполучених Штатів до в'язниці суворого режиму в Сальвадорі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Президент Сальвадору Наїб Букеле заявив, що у неділю, 16 березня, до країни прибули 238 членів Tren de Aragua та 23 представники міжнародного угруповання MS-13. Проте ані США, ані Сальвадор не надали жодних доказів їхньої причетності до злочинної діяльності.

Раніше суд видав 14-денну заборону на депортацію осіб, яких адміністрація Дональда Трампа визнала учасниками «ворожої агресії» проти США. Однак на момент винесення рішення літаки вже вилетіли, що викликало запитання щодо виконання судових наказів урядом.