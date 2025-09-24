Справа Фаріон. Донька мовознавиці заявила, що наступне судове засідання буде «цікавим»

24 вересня у Шевченківському районному суді Львова відбулося слухання свідків у межах справи Фаріон

Донька Ірини Фаріон Софія Особа заявила, що наступне судове засідання у межах справи В'ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці, «буде цікавим». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Говорить великий Львів».

«Наступне засідання теж я думаю буде цікавим, тому що має бути допитаний таємний свідок, який має, що сказати про обвинуваченого у вбивстві», – сказала донька Фаріон.

Зауважимо, за даними «Суспільного», 24 вересня у Шевченківському районному суді Львова відбулося слухання свідків у межах справи В'ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Наступне засідання відбудеться 8 жовтня о 10:30.

Нагадаємо, прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

До слова, В’ячеслав Зінченко, якого звинувачують у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, шукав інформацію про наступних потенційних жертв. Серед них – пʼятий президент України, народний депутат Петро Порошенко.

Також адвокатка потерпілої сторони у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон – Наталія Романик – розкрила нові деталі про обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон – В’ячеслава Зінченка.

Як відомо, ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.