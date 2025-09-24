Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Справа Фаріон. Донька мовознавиці заявила, що наступне судове засідання буде «цікавим»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Справа Фаріон. Донька мовознавиці заявила, що наступне судове засідання буде «цікавим»
Софія Особа зробила заяву про таємного свідка
фото: скриншот з відео

24 вересня у Шевченківському районному суді Львова відбулося слухання свідків у межах справи Фаріон

Донька Ірини Фаріон Софія Особа заявила, що наступне судове засідання у межах справи В'ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці, «буде цікавим». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Говорить великий Львів».

«Наступне засідання теж я думаю буде цікавим, тому що має бути допитаний таємний свідок, який має, що сказати про обвинуваченого у вбивстві», – сказала донька Фаріон.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Зауважимо, за даними «Суспільного», 24 вересня у Шевченківському районному суді Львова відбулося слухання свідків у межах справи В'ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Наступне засідання відбудеться 8 жовтня о 10:30.

Нагадаємо, прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

До слова, В’ячеслав Зінченко, якого звинувачують у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, шукав інформацію про наступних потенційних жертв. Серед них – пʼятий президент України, народний депутат Петро Порошенко.

Також адвокатка потерпілої сторони у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон – Наталія Романик – розкрила нові деталі про обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон – В’ячеслава Зінченка.

Як відомо, ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.  

Читайте також:

Теги: суд вбивство Ірина Фаріон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

30 серпня у Львові невідомий застрелив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
УДО прокоментувало інформацію про відмову Парубію в охороні
31 серпня, 03:33
Правоохоронці не виключають політичних мотивів убивства
Вбивство Андрія Парубія: що відомо станом на ранок 1 вересня
1 вересня, 09:13
Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному – ЗМІ
Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному – ЗМІ
1 вересня, 18:36
Мігранти вбивали один одного на шляху до Канарських островів
Масова різанина на судні з мігрантами: вбито 72 особи
4 вересня, 13:03
Чарлі Кірк познайомився з Ерікою Францве у 2019 році, а через два роки вони зіграли весілля
Вбивство Чарлі Кірка. Дружина американського активіста опублікувала пророче послання
11 вересня, 12:57
Підозрюваний зізнався у скоєному злочині та попросився на обмін до РФ
Убивство Парубія. Правоохоронці знайшли боєприпаси у квартирі кілера
7 вересня, 12:00
Убивство людей у Яровій. Україна звернулася до партнерів
Убивство людей у Яровій. Україна звернулася до партнерів
9 вересня, 14:33
Охорона вивела Трампа зі сцени в Неваді після повідомлення про загрозу в натовпі
Секретна служба США посилить заходи безпеки на подіях за участі Трампа
11 вересня, 18:13
Момент затримання вчителя, підозрюваного у вбивстві двох школярів у Шаргороді
Мати вчителя, що вбив двох учнів у Шаргороді, вперше розповіла, що передувало трагедії
12 вересня, 10:21

Кримінал

Справа Фаріон. Донька мовознавиці заявила, що наступне судове засідання буде «цікавим»
Справа Фаріон. Донька мовознавиці заявила, що наступне судове засідання буде «цікавим»
У Херсоні СБУ викрила медика, який коригував ворожі удари по півдню
У Херсоні СБУ викрила медика, який коригував ворожі удари по півдню
На Тернопільщині затримано голову військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК
На Тернопільщині затримано голову військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК
Командир військової частини з Рівного змушував підлеглих будувати йому будинок – ДБР
Командир військової частини з Рівного змушував підлеглих будувати йому будинок – ДБР
Готував удари по аеродромах на заході України. СБУ затримала російського агента
Готував удари по аеродромах на заході України. СБУ затримала російського агента
На Волині священник за $10 тис. обіцяв висвятити ухилянта у диякони
На Волині священник за $10 тис. обіцяв висвятити ухилянта у диякони

Новини

Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Сьогодні, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Сьогодні, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Вчора, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua