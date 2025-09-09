Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по Запоріжжю, смертельна ДТП у Мексиці: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Удар по Запоріжжю, смертельна ДТП у Мексиці: головне за ніч
У Запоріжжі загорівся приватний будинок через атаку РФ
фото: Іван Федоров/Telegram

Окупанти завдали щонайменше два удари по Запоріжжю

Російсьа окупаційна армія атакувала безпілотниками Запоріжжя, у  Мексиці сталася велика залізнична аварія, в результаті якої загинули 10 людей, президент США Дональд Трамп звинуватив демократів у вбивстві 23-річної української біженки Ірини Заруцької. «Главком» зібрав головні події ночі проти 8 вересня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Запоріжжя

У ніч на 9 вересня російсьа окупаційна армія атакувала безпілотниками Запоріжжя. Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За словами Федорова, внаслідок ворожого удару, попередньо, горить приватний будинок. Окупанти завдали щонайменше два удари по місту.

Жінка 66-ти років отримала поранення внаслідок ворожого удару, пише Федоров. 

Смертельна ДТП у Мексиці 

У Мексиці сталася велика залізнична аварія, в результаті якої загинули 10 людей і понад 60 отримали поранення.

Аварія сталася 8 вересня на автомагістралі між містом Атлакомулько та Мараватіо. Вантажний поїзд на великій швидкості врізався у двоповерховий пасажирський автобус. Серед загиблих – семеро жінок і троє чоловіків.

За попередніми даними, автобус рухався по залізничних коліях через інтенсивний трафік, коли поїзд раптово виїхав і протаранив його. Удар був такої сили, що потяг протягнув автобус по рейках і скинув його. Зазначається, що на місці аварії не було шлагбаумів чи попереджувальних знаків.

Трамп звинуватив демократів у вбивстві українки в США

Дональд Трамп знову висловився з приводу трагічної загибелі української біженки Ірини Заруцької в Шарлотті, Північна Кароліна. 

У своєму дописі він назвав подію «жахливою» і зазначив, що жертва, «прекрасна молода українка», прибула до США, рятуючись від війни. За його словами, на неї жорстоко напав «психічно хворий божевільний», який був відомим злочинцем і раніше затримувався 14 разів, але щоразу виходив на волю без грошової застави.

Трамп поставив риторичне запитання, чому такий злочинець перебував на волі, і заявив, що винні в цьому демократи, які, на його думку, відмовляються ув'язнювати «поганих людей». Він поклав відповідальність за смерть Заруцької на демократів та особисто на Роя Купера – колишнього губернатора. 

Скандал з «листом Трампа» в книжці Епштейна продовжується

Прессекретарка Білого дому Каролін Левітт різко спростувала інформацію, опубліковану в статті The Wall Street Journal, яка стверджує, що існує «книжка до дня народження» Джеффрі Епштейна з листом, підписаним Дональдом Трампом. Вона назвала матеріал «фейковими новинами» та частиною «демократичного обману щодо Епштейна», а також звинуватила журналіста у відсутності достатнього часу для коментаря.

Згідно з інформацією The Wall Street Journal, юристи, що представляють маєток Епштейна, передали Конгресу копію «книжки до дня народження», яку створили до його 50-річчя у 2003 році. У ній нібито є лист із підписом «Дональд», виконаним у незвичайній манері, та надрукованим текстом. За даними видання, лист закінчується словами: «З днем народження і нехай кожен день буде ще одним чудовим секретом».

Члени Комітету з нагляду Палати представників США підтвердили отримання копії документа. Конгресмен Роберт Гарсія, старший член комітету від Демократичної партії, звинуватив Трампа в тому, що він брехав, заперечуючи існування цього листа. 

США припинили співпрацю з ЄС у боротьбі з дезінформацією

Адміністрація президента США Дональда Трампа в односторонньому порядку припинила співпрацю з європейськими країнами в боротьбі з дезінформацією, що поширюється Росією, Китаєм та Іраном. Про це пише The Financial Times.

Минулого тижня Держдепартамент США надіслав офіційні повідомлення про розірвання меморандумів про взаєморозуміння, які були укладені за адміністрації Джо Байдена. Ці меморандуми підписали США та близько 22 країн Європи та Африки. Їхньою метою було узгодження дій для виявлення та викриття шкідливої інформації, поширюваної іноземними урядами. Ця ініціатива була частиною роботи Глобального центру залучення (GEC), що спеціалізується на боротьбі з дезінформацією за кордоном.

Колишній керівник GEC Джеймс Рубін назвав припинення цих угод «одностороннім роззброєнням» в інформаційній війні. 

Теги: вбивство Мексика Держдепартамент США Дональд Трамп Запоріжжя аварія Європа США Іван Федоров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Священник та військовий координували свої дії з резидентом (старшим агентом) від 316-го розвідцентру російського ГРУ
СБУ викрила агентурну мережу РФ, яка діяла у Запоріжжі під прикриттям церкви
13 серпня, 12:21
Трамп не підтримує варіант припинення вогню, а натомість прагне досягти мирної угоди після переговорів із Путіним
Fox News: Трамп схиляє Зеленського прийняти умови Путіна
17 серпня, 23:38
Для Путіна та Трампа зустріч на Алясці має велике значення
Чому саме Аляска стала ареною переговорів США та Росії: аналіз The Associated Press
14 серпня, 10:15
Головною темою саміту є врегулювання війни в Україні
Переговори Путіна і Трампа завершилися: перші деталі
16 серпня, 01:15
Трамп може реалізувати свою погрозу запровадити вторинні санкції щодо покупців російської нафти, включно з Китаєм та Індією
Трамп має інструменти, щоб влаштувати Путіну сюрприз на Алясці – Bloomberg
15 серпня, 22:24
Путін проінформував лідерів про переговори з Трампом
Путін влаштував показові переговори з лідерами кількох країн на тлі візиту Зеленського до США
18 серпня, 18:52
Вашингтон обмежив доступ союзників до розвідданих про Україну
Вашингтон обмежив доступ союзників до розвідданих про Україну – CBS News
22 серпня, 02:34
Трамп: Ніколи не почувався краще в житті
Трамп відреагував на чутки про свою смерть
1 вересня, 04:12
Мігранти вбивали один одного на шляху до Канарських островів
Масова різанина на судні з мігрантами: вбито 72 особи
4 вересня, 13:03

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 вересня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 9 вересня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 9 вересня 2025
«Іскандер», який вдарив по Кабміну, містив іноземні компоненти
«Іскандер», який вдарив по Кабміну, містив іноземні компоненти
Удар по Запоріжжю, смертельна ДТП у Мексиці: головне за ніч
Удар по Запоріжжю, смертельна ДТП у Мексиці: головне за ніч
Фінляндія скликає спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ – Сибіга
Фінляндія скликає спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ – Сибіга
Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками: викникла пожежа у будинку (оновлено)
Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками: викникла пожежа у будинку (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 вересня 2025
9448
У Дніпрі вперше за 70 років зʼявилися осетри
4566
Негода у Києві: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
3183
Фінальна битва за Донбас. Путін йде ва-банк
2237
У великих російських містах дефіцит бензину

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Сьогодні, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua