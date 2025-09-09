Удар по Запоріжжю, смертельна ДТП у Мексиці: головне за ніч

Окупанти завдали щонайменше два удари по Запоріжжю

Російсьа окупаційна армія атакувала безпілотниками Запоріжжя, у Мексиці сталася велика залізнична аварія, в результаті якої загинули 10 людей, президент США Дональд Трамп звинуватив демократів у вбивстві 23-річної української біженки Ірини Заруцької. «Главком» зібрав головні події ночі проти 8 вересня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Запоріжжя

У ніч на 9 вересня російсьа окупаційна армія атакувала безпілотниками Запоріжжя. Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За словами Федорова, внаслідок ворожого удару, попередньо, горить приватний будинок. Окупанти завдали щонайменше два удари по місту.

Жінка 66-ти років отримала поранення внаслідок ворожого удару, пише Федоров.

Смертельна ДТП у Мексиці

У Мексиці сталася велика залізнична аварія, в результаті якої загинули 10 людей і понад 60 отримали поранення.

Аварія сталася 8 вересня на автомагістралі між містом Атлакомулько та Мараватіо. Вантажний поїзд на великій швидкості врізався у двоповерховий пасажирський автобус. Серед загиблих – семеро жінок і троє чоловіків.

За попередніми даними, автобус рухався по залізничних коліях через інтенсивний трафік, коли поїзд раптово виїхав і протаранив його. Удар був такої сили, що потяг протягнув автобус по рейках і скинув його. Зазначається, що на місці аварії не було шлагбаумів чи попереджувальних знаків.

Трамп звинуватив демократів у вбивстві українки в США

Дональд Трамп знову висловився з приводу трагічної загибелі української біженки Ірини Заруцької в Шарлотті, Північна Кароліна.

У своєму дописі він назвав подію «жахливою» і зазначив, що жертва, «прекрасна молода українка», прибула до США, рятуючись від війни. За його словами, на неї жорстоко напав «психічно хворий божевільний», який був відомим злочинцем і раніше затримувався 14 разів, але щоразу виходив на волю без грошової застави.

Трамп поставив риторичне запитання, чому такий злочинець перебував на волі, і заявив, що винні в цьому демократи, які, на його думку, відмовляються ув'язнювати «поганих людей». Він поклав відповідальність за смерть Заруцької на демократів та особисто на Роя Купера – колишнього губернатора.

Скандал з «листом Трампа» в книжці Епштейна продовжується

Прессекретарка Білого дому Каролін Левітт різко спростувала інформацію, опубліковану в статті The Wall Street Journal, яка стверджує, що існує «книжка до дня народження» Джеффрі Епштейна з листом, підписаним Дональдом Трампом. Вона назвала матеріал «фейковими новинами» та частиною «демократичного обману щодо Епштейна», а також звинуватила журналіста у відсутності достатнього часу для коментаря.

Згідно з інформацією The Wall Street Journal, юристи, що представляють маєток Епштейна, передали Конгресу копію «книжки до дня народження», яку створили до його 50-річчя у 2003 році. У ній нібито є лист із підписом «Дональд», виконаним у незвичайній манері, та надрукованим текстом. За даними видання, лист закінчується словами: «З днем народження і нехай кожен день буде ще одним чудовим секретом».

Члени Комітету з нагляду Палати представників США підтвердили отримання копії документа. Конгресмен Роберт Гарсія, старший член комітету від Демократичної партії, звинуватив Трампа в тому, що він брехав, заперечуючи існування цього листа.

США припинили співпрацю з ЄС у боротьбі з дезінформацією

Адміністрація президента США Дональда Трампа в односторонньому порядку припинила співпрацю з європейськими країнами в боротьбі з дезінформацією, що поширюється Росією, Китаєм та Іраном. Про це пише The Financial Times.

Минулого тижня Держдепартамент США надіслав офіційні повідомлення про розірвання меморандумів про взаєморозуміння, які були укладені за адміністрації Джо Байдена. Ці меморандуми підписали США та близько 22 країн Європи та Африки. Їхньою метою було узгодження дій для виявлення та викриття шкідливої інформації, поширюваної іноземними урядами. Ця ініціатива була частиною роботи Глобального центру залучення (GEC), що спеціалізується на боротьбі з дезінформацією за кордоном.

Колишній керівник GEC Джеймс Рубін назвав припинення цих угод «одностороннім роззброєнням» в інформаційній війні.