У Данілова не виявили коронавірус після випадку в РНБО



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Олексій Данілов зробив після того, як Covid-19 підтвердили в одного зі співробітників РНБО

Секретар РНБО не заразився коронавірусом

Тест на коронавірус секретаря Ради національної безпеки (РНБО) Олексій Данілова показав негативний результат. Тест був зроблений після того, як Covid-19 підтвердили в одного зі співробітників РНБО.

Про це сам Данілов розказав журналістам

За його словами, результати тесту були відомі ще вчора.

«Тест негативний. Звичайно, це хороша новина. Якщо б він був позитивний, про це б вже всі знали», - зазначив Данілов.

Раніше стало відомо, що у співробітника апарату РНБО виявили коронавірус, і частина апарату перейшла на віддалений режим роботи.

Минулого з'явилася інформація про спалах коронавірусу в Офісі президента і українському уряді. Однак у підсумку дані не підтвердилися, по прильоту з Парижа міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков та голова Офісу президента Андрій Єрмак здали тести, результати виявилися негативними.

Нагадаємо, минулого тижня коронавірусом заразилася дружина президента України Олена Зеленська, на початковій стадії хвороба протікала безсимптомно. Однак уже 16 червня її госпіталізували з двобічною пневмонією, сам Володимир Зеленський знаходиться на самоізоляції і щодня проходить тестування на коронавірус.

Коронавірус в Україні

Всього 34063

Хворіють 17650

Одужали 15447

Померли 966

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Станом на ранок 18 червня підтверджено 34 063 випадки Covid-19, з них 15 447 одужали, 966 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 829 випадків.