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    Коли в Україні запрацює повноцінний ринок землі. Прем’єр назвав дату

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    З 1 липня, за прогнозами уряду, в Україні має запрацювати повноцінний ринок землі - Коли в Україні запрацює повноцінний ринок землі. Прем’єр назвав дату
    З 1 липня, за прогнозами уряду, в Україні має запрацювати повноцінний ринок землі

    Шмигаль доручив міністру аграрної політики підготувати всі нормативні документи, необхідні для реалізації реформи

    З 1 липня в Україні має запрацювати повноцінний ринок землі. Про це повідомив у Telegram прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

    «Сьогодні за участі Міністерства аграрної політики, Мінрегіону, Мін’юсту, комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики, представників Офісу Президента провів підготовчу нараду з цього питання», – повідомив прем’єр.

    Він додав, що доручив міністру аграрної політики Роману Лещенку підготувати всі нормативні документи, необхідні для реалізації цієї реформи.

    Сьогодні також прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що завдяки відкриттю ринку землі в Україні ціна на землю зросте щонайменше вдвічі протягом найближчих 3-5 років.

    Нагадаємо, учора, 24 травня президент Володимир Зеленський на Всеукраїнському Форумі «Україна 30. Земля» підписав законопроєкт № 2194, який регулює передачу земель «на місця» громадам. Він має виправити юридичні колізії роботи ринку землі, а також врегулювати реалізацію переважного права орендаря на купівлю та електронні земельні торги.

    28 квітня Рада прийняла відповідний проєкт закону в другому читанні. Зазначимо, прийняття закону супроводжувалося у сесійній залі криками «Ганьба». Рада почала його розгляд 16 березня. Нардепи пройшли 3128 поправок до другого читання документа.

    До слова, в Україні хочуть скасувати інститут постійного землекористування для всіх категорій осіб, включаючи рядових громадян. Такий інститут передбачає право довічного володіння земельною ділянкою, але забороняє вільно розпоряджатися нею – продавати або здавати в оренду.

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    Теги: земля документи Україна мораторій на продаж землі уряд Денис Шмигаль
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    Коли в Україні запрацює повноцінний ринок землі. Прем’єр назвав дату