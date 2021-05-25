Коли в Україні запрацює повноцінний ринок землі. Прем’єр назвав дату

З 1 липня, за прогнозами уряду, в Україні має запрацювати повноцінний ринок землі

Шмигаль доручив міністру аграрної політики підготувати всі нормативні документи, необхідні для реалізації реформи

З 1 липня в Україні має запрацювати повноцінний ринок землі. Про це повідомив у Telegram прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Сьогодні за участі Міністерства аграрної політики, Мінрегіону, Мін’юсту, комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики, представників Офісу Президента провів підготовчу нараду з цього питання», – повідомив прем’єр.

Він додав, що доручив міністру аграрної політики Роману Лещенку підготувати всі нормативні документи, необхідні для реалізації цієї реформи.

Сьогодні також прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що завдяки відкриттю ринку землі в Україні ціна на землю зросте щонайменше вдвічі протягом найближчих 3-5 років.

Нагадаємо, учора, 24 травня президент Володимир Зеленський на Всеукраїнському Форумі «Україна 30. Земля» підписав законопроєкт № 2194, який регулює передачу земель «на місця» громадам. Він має виправити юридичні колізії роботи ринку землі, а також врегулювати реалізацію переважного права орендаря на купівлю та електронні земельні торги.

28 квітня Рада прийняла відповідний проєкт закону в другому читанні. Зазначимо, прийняття закону супроводжувалося у сесійній залі криками «Ганьба». Рада почала його розгляд 16 березня. Нардепи пройшли 3128 поправок до другого читання документа.

До слова, в Україні хочуть скасувати інститут постійного землекористування для всіх категорій осіб, включаючи рядових громадян. Такий інститут передбачає право довічного володіння земельною ділянкою, але забороняє вільно розпоряджатися нею – продавати або здавати в оренду.