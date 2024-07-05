В Ірані розпочався другий тур президентських виборів

Явка виборців у першому турі склала близько 40%, що стало найнижчим показником з 1979 року

Сьогодні, 5 липня, в Ірані відбудеться другий тур президентських виборів між реформістом Масудом Пезешкіаном і ультраконсерватором Саїдом Джалілі. Про це повідомляє Agence France-Presse.

Як відомо, у другому турі змагатимуться реформіст Масуд Пезешкіан і ультраконсерватор Саїд Джалілі. Після першого туру виборів Пезешкіан набрав 42% голосів, тоді як Джалілі отримав 38,6%. Явка виборців у першому турі склала близько 40%, що стало найнижчим показником з 1979 року.

Нагадаємо, у Ірані жоден з кандидатів у президенти не набрав понад 50% голосів після першого туру виборів. Про це повідомляє IRNA.

Понад 61 млн іранців мали право голосу на виборах. Відомо, що у другий тур пройшов колишній учасник ядерних переговорів Саїд Джалілі та кардіохірург, ексміністр охорони здоров’я Масуд Пезешкіян, який прагне змінити шиїтську теократію зсередини.

Реформіст і кандидат на посаду президента Ірану Масуд Пезешкіан у вівторок, 2 липня, заявив, що здобувши перемогу на виборах, його адміністрація «негайно» працюватиме над тим, аби зняти санкції Заходу і відновити економіку країни.

До слова, 19 травня гелікоптер президента країни Ібрахіма Раїсі розбився в горах на північному заході Ірану неподалік кордону з Азербайджаном. На борту разом з іранським президентом перебували глава МЗС Хосейн Амір Абдоллахіан, губернатор провінції Східний Азербайджан Малек Рахматі та аятола Мохаммад Алі аль-е-Хашем. Наразі обов'язки президента Ірану виконує Мохаммад Мохбер, який за Раїсі обіймав посаду першого віце-президента країни.