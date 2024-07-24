Оприлюднено моторошні світлини боїв та «прильотів» по Нью-Йорку
«Хоч і повільно, але Нью-Йорк припиняє існувати», – DeepState
DeepState оприлюднив фото, який вигляд наразі має Нью-Йорк Донецької області, котрий постійно перебуває під обстрілами російської армії.
«Хоч і повільно, але Нью-Йорк припиняє існувати. Артилерія та авіація знищують міську забудову та залишки промислового сектору», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше Сухопутних військ ЗСУ показали, який вигляд наразі має Часів Яр.
До слова, російські військові знищили місто Торецьк на 70%, наразі там залишається 3,5 тисячі цивільних: «Місто Торецьк знищено на 70%. Людей два тижні тому там знаходилося 5,5 тис., а зараз там 3,5 тис. Люди виїжджають, але не так скоро, як би нам хотілося».
Коментарі — 0