Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Оприлюднено моторошні світлини боїв та «прильотів» по Нью-Йорку

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Оприлюднено моторошні світлини боїв та «прильотів» по Нью-Йорку
Артилерія та російська авіація знищують міську забудову Ньою-Йорка
фото: DeepState

«Хоч і повільно, але Нью-Йорк припиняє існувати», – DeepState

DeepState оприлюднив фото, який вигляд наразі має Нью-Йорк Донецької області, котрий постійно перебуває під обстрілами російської армії.

5 фото
На весь екран
Торецьк наразі такий має вигляд
фото: DeepState

«Хоч і повільно, але Нью-Йорк припиняє існувати. Артилерія та авіація знищують міську забудову та залишки промислового сектору», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Сухопутних військ ЗСУ показали, який вигляд наразі має Часів Яр.

До слова, російські військові знищили місто Торецьк на 70%, наразі там залишається 3,5 тисячі цивільних: «Місто Торецьк знищено на 70%. Людей два тижні тому там знаходилося 5,5 тис., а зараз там 3,5 тис. Люди виїжджають, але не так скоро, як би нам хотілося».

Читайте також:

Теги: війна Донеччина Україна фото

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дружина Галина Шупер розповідає: з перших хвилин знайомства збагнула, що Назар – надзвичайна людина
«Україну кохайте, Батьківщину любіть». Згадаймо поета Назара Мялікгулиєва
26 червня, 09:00
Фільм демонструється щодня о 13:00 з 26 червня і є одним із шести постійних «Великих кінопоказів» в IWM North
У Британії представили імерсивний фільм про війну в Україні
5 липня, 18:42
Альянс обговорить, як допомогти Україні підготуватися до членства в НАТО
Україна отримає «конкретні шляхи» для вступу в НАТО – Держдеп США
4 липня, 06:41
БпЛА «Ланцет» було збито в Донецькій області
Прикордонники збили безпілотник «Ланцет» на околицях Торецька (фото)
4 липня, 18:00
Стало відомо, скільки українців оновили свої військово-облікові дані
Стало відомо, скільки українців оновили свої військово-облікові дані
8 липня, 07:49
Модель дебютує в Україні у двох дизельних версіях
В Україні стартують продажі нового Volkswagen Tiguan 2024: подробиці та ціни (фото)
12 липня, 18:01
Пошук чи є штраф можна здійснити за своїми прізвищем та ім’ям
Штраф від ТЦК: як дізнатися про наявність відкритого провадження
11 липня, 22:15
Ударні безпілотники Bayraktar використовуються українською армією
Турецькі безпілотники на українських двигунах. Дипломат розказав про співпрацю двох країн у ВПК
13 липня, 10:00
«Мальва» є аналогом французької системи «Цезар» і української «Богдани»
ЗСУ вперше уразили російську САУ «Мальва» FPV-дроном (відео)
18 липня, 19:50

Суспільство

У 18 років долучився до «Азову» та став на захист України. Згадаймо Назара Янкевича
У 18 років долучився до «Азову» та став на захист України. Згадаймо Назара Янкевича
Більша частина українців з тимчасовим захистом в Естонії знайшли роботу
Більша частина українців з тимчасовим захистом в Естонії знайшли роботу
Відкриття Олімпіади-2024 та вибухи Росії: головне за ніч
Відкриття Олімпіади-2024 та вибухи Росії: головне за ніч
Озеро-кит посеред лісу: незвичайна природна локація на Житомирщині приваблює туристів
Озеро-кит посеред лісу: незвичайна природна локація на Житомирщині приваблює туристів
Росія зобов'яже школи в окупації поширювати літературу, яка прославляє війну проти України
Росія зобов'яже школи в окупації поширювати літературу, яка прославляє війну проти України
Спека з грозами: прогноз погоди на 27 липня
Спека з грозами: прогноз погоди на 27 липня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну
31K
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
24K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
9764
Підозрюваний у вбивстві Фаріон подражнив доньку загиблої в залі суду (відео)
8766
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8554
Якою була справжня Фаріон? Допис студента професорки зібрав десятки тисяч вподобайок

Новини

Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Сьогодні, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
Вчора, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
22 липня, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua