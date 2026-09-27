Скільки людей залишилося в заблокованих Олешках? Голова міської адміністрації назвала цифру

У місті, захопленому росіянами, досі перебуває пів сотні дітей

У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині нині залишаються близько 2 тис. цивільних, серед них щонайменше 45 дітей. Про це «Главкому» розповіла голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко, яка перебуває на неокупованій території, але підтримує постійний зв’язок із жителями громади.

«В Олешках ми рахуємо 2 тис. осіб, з них дітей – не менше 45. А загалом у громаді разом із селами – 6 тис. осіб і 180 дітей», – повідомила Гасаненко.

За її словами, із 13 населених пунктів громади п’ять знищені повністю, ще три – приблизно на 80%. У деяких селах залишаються буквально одиниці мешканців: в одному з них можуть проживати сім людей, в іншому – 12.

До Олешківської громади належать і Кринки – село, яке стало плацдармом Сил оборони на лівобережжі Дніпра. Гасаненко зазначила, що в тих населених пунктах, які не зруйновані повністю, ситуація дещо краща, однак безпечно виїхати звідти так само неможливо.

Нагадаємо, ситуація в місті набула ознак гуманітарної катастрофи. Жителі залишаються без достатньої кількості їжі, медикаментів, чистої води та стабільного доступу до медичної допомоги. Раніше Гасаненко також розповідала, що в місцевій лікарні залишилося лише кілька медиків, а можливості надавати повноцінну допомогу вкрай обмежені.

25 вересня на ситуацію в Олешках відреагував комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті. Він заявив про різке погіршення гуманітарної ситуації, закликав забезпечити безперешкодний доступ гуманітарних організацій та створити умови для безпечної евакуації цивільних.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що в Олешках майже не залишилося їжі, а, за наявними повідомленнями, частина людей змушена виживати на траві та дикорослих рослинах. Він закликав ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста та інших міжнародних партнерів домогтися гуманітарного доступу й безпечної евакуації, наголосивши, що одних заяв про занепокоєння вже недостатньо.