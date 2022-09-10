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Зеленський звернувся до «деяких блогерів»

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський звернувся до «деяких блогерів»

Президент попросив не ускладнювати своїм поспіхом завдання для нашої армії

Президент України Володимир Зеленський вчергове закликав блогерів не оголошувати результати дій української армії до офіційних повідомлень влади. Про це він заявив у вечірньому відеозверненні 9 вересня.

«Хочу ще раз звернутися зараз до деяких блогерів, які іноді поспішають оголошувати результати певних активних дій наших воїнів на передовій: будь ласка, не поспішайте з повідомленнями, не ускладнюйте своїм поспіхом завдання для нашої армії, не повідомляйте, будь ласка, конкретні деталі оборонної операції раніше, ніж про це говорять офіційні представники нашої держави», – закликав президент.

До слова, 8 вересня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що усі, хто опанував себе у ці дні і не ширив нічого про «контрнаступ» та звільнені населені пункти до офіційного оприлюднення, допоміг ЗСУ. А хто не зміг себе стримати або використав момент для капіталізації своєї публічності та ширив оперативну інформацію з фронтів до офіційного оприлюднення – заважав і шкодив нашим військам.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ звернувся до журналістів та блогерів із проханням не давати оцінок діям військовим на передових позиціях.

Теги: президент війна Володимир Зеленський

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