Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Дрони ЗСУ вдарили по найболючішому місцю армії РФ: що відомо

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Дрони ЗСУ вдарили по найболючішому місцю армії РФ: що відомо
Дрони вже полюють на логістику РФ у Маріуполі
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

ISW заявив, що удари по російських маршрутах постачання вже створюють окупантам проблеми далеко від лінії фронту

Українські безпілотники дедалі активніше атакують російську логістику на великій відстані від лінії фронту, зокрема в районі окупованого Маріуполя. В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що така тактика може стати одним із ключових факторів для майбутніх контрнаступів ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт ISW.

Українські дрони розширюють зону ураження в тилу РФ

Аналітики звернули увагу, що Сили оборони України проводять розвідку та завдають ударів по російських наземних лініях постачання на окупованій території Донеччини на відстані близько 105 кілометрів від фронту.

Зокрема, 1-й корпус Нацгвардії «Азов» 8 травня повідомив про удари по російських військових об’єктах поблизу Маріуполя. У підрозділі заявили, що українські дрони вже здатні перекривати логістику російської армії на відстані до 160 кілометрів від позицій операторів.

Удари по логістиці РФ фіксують поблизу Маріуполя

В ISW також проаналізували геолокаційні відео, оприлюднені 6 та 8 травня. На кадрах зафіксовано удари українських безпілотників по російській вантажівці на трасі Т-0509 Маріуполь-Донецьк приблизно за 95 кілометрів від лінії фронту.

Крім того, українські дрони були помічені безпосередньо в Маріуполі та вздовж траси М-14, яка використовується для сполучення з окупованими районами Запорізької та Херсонської областей.

ISW оцінив значення атак для майбутніх операцій

Аналітики наголосили, що ці маршрути мають критичне значення для забезпечення російських військ. За даними ISW, трасу Т-0509 окупанти використовують для постачання підрозділів, які ведуть наступальні дії на півночі Донецької області. Водночас траса М-14 забезпечує логістику військ РФ у напрямку Оріхова та лівобережжя Дніпра.

«Здатність України завдавати ударів безпілотниками по рухомих цілях на відстані понад 100 кілометрів від лінії фронту, у районах, де раніше російські війська могли здійснювати логістику відносно безризиково, ймовірно, дозволить досягти часткових ефектів повітряної блокади поля бою (BAI), що погіршить здатність російських військ проводити майбутні наступальні операції або захищатися від українських контрнаступів», – заявили в ISW.

Україна посилює кампанію ударів по тилу окупантів

У звіті також зазначається, що Україна нарощує кампанію ударів середньої дальності по тилових об’єктах РФ ще з кінця 2025 року. За оцінками аналітиків, від березня 2026 року інтенсивність таких атак суттєво зросла.

В ISW вважають, що систематичні удари по російській логістиці можуть стати важливим елементом майбутніх операцій ЗСУ. Аналітики нагадали, що схожа тактика вже допомагала українським військовим під час звільнення частини Куп’янська, а також територій на півдні Дніпропетровської області.

Нагадаємо, Україна може направити до країн Балтії групи експертів для допомоги у посиленні захисту повітряного простору від інцидентів за участю безпілотників. Українські фахівці мають надати Естонії, Латвії та Литві практичну підтримку у зміцненні систем реагування на загрози, пов’язані з дронами.

Читайте також:

Теги: Україна дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що переговори щодо України не дають результату
США виходять із переговорів? Рубіо зробив резонансну заяву
Вчора, 16:24
Україна запропонувала Японії спільне виробництво зброї та ППО
Японська зброя та ППО для України: посол розповів про нові можливості
1 травня, 11:36
Тіньовий флот РФ вивозить зерно з ТОТ до Сирії
РФ відновила постачання зерна з окупованих територій до Сирії
29 квiтня, 10:53
Співробітники СБУ затримали агента росіян, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної «цілі»
Затримано агента ГРУ, який прокладав ворогу маршрути для атак по Києву та Чернігівщині
29 квiтня, 10:29
Лідер КНДР Кім Чен Ин
«Завадили амбіціям Заходу». Кім Чен Ин зробив гучну заяву про військову співпрацю з РФ
27 квiтня, 15:01
РФ облаштовує базу для швидкісних дронів
ЗМІ: Росія наростила інфраструктуру для реактивних дронів поблизу України
24 квiтня, 19:49
Новий удар по РФ: ЄС ухвалив 20-й санкційний пакет із домінуванням українських напрацювань
Новий удар по РФ: ЄС ухвалив 20-й санкційний пакет із домінуванням українських напрацювань
23 квiтня, 19:46
Діти в окупованому Криму керують дронами
Мілітаризація Криму: окупанти в «Артеку» вчать дітей керувати безпілотниками
15 квiтня, 15:00
Зеленський розповів журналістам про фронт, нафту та союзників
Російська нафта: бити чи не бити? Ось в чому питання. Головні тези зустрічі з Зеленським
10 квiтня, 12:37

Соціум

Дрони ЗСУ вдарили по найболючішому місцю армії РФ: що відомо
Дрони ЗСУ вдарили по найболючішому місцю армії РФ: що відомо
Парад в Сибіру шокує. Відео
Парад в Сибіру шокує. Відео
Пентагон відкрив архіви про НЛО: оприлюднено сотні секретних файлів
Пентагон відкрив архіви про НЛО: оприлюднено сотні секретних файлів
Смертельний хантавірус із круїзного лайнера: що відомо про вірус і чи загрожує він світу
Смертельний хантавірус із круїзного лайнера: що відомо про вірус і чи загрожує він світу
У російському Каспійську пролунали дострокові «салюти» перед парадом (відео)
У російському Каспійську пролунали дострокові «салюти» перед парадом (відео)
Російські хакери намагалися зламати Signal віцепрезидентки Європарламенту
Російські хакери намагалися зламати Signal віцепрезидентки Європарламенту

Новини

Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
Вчора, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Вчора, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Вчора, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Вчора, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Вчора, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
7 травня, 23:09

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua