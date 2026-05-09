Дрони ЗСУ вдарили по найболючішому місцю армії РФ: що відомо

Дрони вже полюють на логістику РФ у Маріуполі

ISW заявив, що удари по російських маршрутах постачання вже створюють окупантам проблеми далеко від лінії фронту

Українські безпілотники дедалі активніше атакують російську логістику на великій відстані від лінії фронту, зокрема в районі окупованого Маріуполя. В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що така тактика може стати одним із ключових факторів для майбутніх контрнаступів ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт ISW.

Українські дрони розширюють зону ураження в тилу РФ

Аналітики звернули увагу, що Сили оборони України проводять розвідку та завдають ударів по російських наземних лініях постачання на окупованій території Донеччини на відстані близько 105 кілометрів від фронту.

Зокрема, 1-й корпус Нацгвардії «Азов» 8 травня повідомив про удари по російських військових об’єктах поблизу Маріуполя. У підрозділі заявили, що українські дрони вже здатні перекривати логістику російської армії на відстані до 160 кілометрів від позицій операторів.

Удари по логістиці РФ фіксують поблизу Маріуполя

В ISW також проаналізували геолокаційні відео, оприлюднені 6 та 8 травня. На кадрах зафіксовано удари українських безпілотників по російській вантажівці на трасі Т-0509 Маріуполь-Донецьк приблизно за 95 кілометрів від лінії фронту.

Крім того, українські дрони були помічені безпосередньо в Маріуполі та вздовж траси М-14, яка використовується для сполучення з окупованими районами Запорізької та Херсонської областей.

ISW оцінив значення атак для майбутніх операцій

Аналітики наголосили, що ці маршрути мають критичне значення для забезпечення російських військ. За даними ISW, трасу Т-0509 окупанти використовують для постачання підрозділів, які ведуть наступальні дії на півночі Донецької області. Водночас траса М-14 забезпечує логістику військ РФ у напрямку Оріхова та лівобережжя Дніпра.

«Здатність України завдавати ударів безпілотниками по рухомих цілях на відстані понад 100 кілометрів від лінії фронту, у районах, де раніше російські війська могли здійснювати логістику відносно безризиково, ймовірно, дозволить досягти часткових ефектів повітряної блокади поля бою (BAI), що погіршить здатність російських військ проводити майбутні наступальні операції або захищатися від українських контрнаступів», – заявили в ISW.

Україна посилює кампанію ударів по тилу окупантів

У звіті також зазначається, що Україна нарощує кампанію ударів середньої дальності по тилових об’єктах РФ ще з кінця 2025 року. За оцінками аналітиків, від березня 2026 року інтенсивність таких атак суттєво зросла.

В ISW вважають, що систематичні удари по російській логістиці можуть стати важливим елементом майбутніх операцій ЗСУ. Аналітики нагадали, що схожа тактика вже допомагала українським військовим під час звільнення частини Куп’янська, а також територій на півдні Дніпропетровської області.

