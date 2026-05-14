«Українська війна» у Середземному морі? Греція зробила різку заяву

Рибалки відбуксирували знахідку до порту Василікі та передали її Береговій охороні Греції

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Афіни запідозрили спробу атаки на російське судно та заявили про загрозу для всього регіону

Греція посилила дипломатичний тиск на Україну після виявлення підозрілого морського дрона поблизу острова Лефкада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Ekathimerini.

Міністр закордонних справ Греції Георгіос Герапетрітіс заявив, що Афіни не допустять перетворення Середземного моря на зону бойових дій.

«Будь-яке перетворення Середземного моря на театр військових дій не буде терпітися», – заявив глава грецького МЗС після переговорів із хорватським колегою Горданом Грлічем Радманом.

За словами Герапетрітіса, Греція прагне зберегти Середземне море «морем миру», а також не допустити поширення війни за межі Чорноморського регіону.

Причиною загострення стала знахідка морського безпілотника біля узбережжя Греції. Афіни припускають, що дрон міг бути запущений Україною для атаки на російське судно у Середземному морі.

За попередніми даними грецьких військових, йдеться про морський дрон-камікадзе типу «Мамай», який Україна раніше активно використовувала у Чорному морі.

Наразі безпілотник досліджують на військових об’єктах поблизу Афін. Грецькі служби вивчають системи дрона, вибухові компоненти та можливі маршрути його руху.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що у водах на південь від острова Лефкада в Іонічному морі рибалки виявили морський дрон. Після цього знахідка викликала дискусії у Греції та серед європейських посадовців щодо безпеки судноплавства у Середземному морі.