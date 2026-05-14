Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Українська війна» у Середземному морі? Греція зробила різку заяву

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
«Українська війна» у Середземному морі? Греція зробила різку заяву
Рибалки відбуксирували знахідку до порту Василікі та передали її Береговій охороні Греції
фото: Ekathimerini
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Афіни запідозрили спробу атаки на російське судно та заявили про загрозу для всього регіону

Греція посилила дипломатичний тиск на Україну після виявлення підозрілого морського дрона поблизу острова Лефкада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Ekathimerini.

Міністр закордонних справ Греції Георгіос Герапетрітіс заявив, що Афіни не допустять перетворення Середземного моря на зону бойових дій.

«Будь-яке перетворення Середземного моря на театр військових дій не буде терпітися», – заявив глава грецького МЗС після переговорів із хорватським колегою Горданом Грлічем Радманом.

За словами Герапетрітіса, Греція прагне зберегти Середземне море «морем миру», а також не допустити поширення війни за межі Чорноморського регіону.

Причиною загострення стала знахідка морського безпілотника біля узбережжя Греції. Афіни припускають, що дрон міг бути запущений Україною для атаки на російське судно у Середземному морі.

За попередніми даними грецьких військових, йдеться про морський дрон-камікадзе типу «Мамай», який Україна раніше активно використовувала у Чорному морі.

Наразі безпілотник досліджують на військових об’єктах поблизу Афін. Грецькі служби вивчають системи дрона, вибухові компоненти та можливі маршрути його руху.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що у водах на південь від острова Лефкада в Іонічному морі рибалки виявили морський дрон. Після цього знахідка викликала дискусії у Греції та серед європейських посадовців щодо безпеки судноплавства у Середземному морі.

Читайте також:

Теги: Греція Україна дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Останній раз Трамп та Сі зустрічалися у кінці жовтня 2025 року
Нова архітектура світу: Сі і Трамп можуть одночасно закінчити три війни
12 травня, 10:15
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров
«Пощади їм не буде». До погроз Києву долучився Лавров (відео)
8 травня, 13:01
Знищений російський танк – один з експонатів виставки трофейної техніки, яку щороку влаштовують до Дня пам'яті захисників
Кабмін затвердив план заходів до Дня пам'яті захисників
7 травня, 20:02
СБУ уразила один із найбільших НПЗ РФ «Кірішінафтооргсинтез»
СБУ атакувала один із ключових НПЗ РФ та інфраструктуру експорту
5 травня, 14:17
Зеленський під час зустрічі з президентом Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном
Як Київ перевернув війну в Ірані на свою користь – аналіз від ВВС
3 травня, 17:59
Каллас заявила про рішення щодо €90 млрд для України найближчої доби
Все вирішиться протягом доби. ЄС наблизився до €90 млрд для України
21 квiтня, 20:38
Пентагон зробив ставку на дешеві дрони у новому бюджеті
Пентагон посилив фінансування дронів до рекордного рівня
21 квiтня, 19:42
Саме в Україні вирішується майбутнє світового порядку
Україна перебудовує глобальну архітектуру безпеки
21 квiтня, 19:21
На Волині виявили ще одну братську могилу жертв 1943 року
Польські дослідники знайшли невідому братську могилу на Волині: подробиці
21 квiтня, 17:44

Соціум

Рівень щастя в Росії обвалився до 15-річного мінімуму
Рівень щастя в Росії обвалився до 15-річного мінімуму
«Українська війна» у Середземному морі? Греція зробила різку заяву
«Українська війна» у Середземному морі? Греція зробила різку заяву
Індія почала благати США не перекривати російську нафту
Індія почала благати США не перекривати російську нафту
Російська армія наблизилася до створення власного Starlink
Російська армія наблизилася до створення власного Starlink
Україна вивела на орбіту перші супутники власної мережі
Україна вивела на орбіту перші супутники власної мережі
Шойгу назвав головну умову завершення війни в Україні
Шойгу назвав головну умову завершення війни в Україні

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Сьогодні, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Сьогодні, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Вчора, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Вчора, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Вчора, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
12 травня, 20:57

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua