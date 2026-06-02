Автоматизовані турелі та РЕБ: очільник Київщини розповів, як відбивали нічний удар РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Наслідки ворожої атаки на Київщину у ніч на 2 червня 2026 року
фото: ДСНС Київщини/Facebook
Попри важкі наслідки атаки, результативність ППО вберегла область від значно масштабнішої катастрофи

Сили протиповітряної оборони та мобільні вогневі групи протягом усієї ночі вели безперервний бій на підступах до столиці, відбиваючи масовану комбіновану атаку російських окупантів. Лише оборонці з проєкту «Чисте небо» ліквідували близько сотні ворожих безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву голови Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника.

За словами очільника ОВА, ворог атакував регіон ракетами та дронами практично безперервно протягом усієї нічної зміни. Під ударом знову опинилися житлові будинки та цивільна інфраструктура, проте завдяки влучній роботі захисників неба вдалося врятувати сотні життів.

«Лише за останню атаку на рубежах області вони знищили майже сотню ворожих дронів. А загалом у межах проєкту «Чисте небо» вже ліквідовано понад 3800 повітряних цілей терориста», – наголосив Микола Калашник.

Голова Київської ОВА також розповів, що під час цієї атаки ворога було задіяно найсучасніші технології захисту. Зокрема, повітряні цілі збивали новітні автоматизовані турелі з віддаленим управлінням, а іншу частину російських безпілотників та ракет вдалося успішно знешкодити та посадити за допомогою засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Микола Калашник констатував, що попри важкі наслідки атаки, результативність ППО вберегла область від значно масштабнішої катастрофи. Наразі в регіоні триває нарощування захисних спроможностей.

Нагадаємо, у ніч на 2 червня російські окупанти здійснили масовану атаку на Київську область із застосуванням ударних безпілотників, крилатих і балістичних ракет. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей, пошкоджено житлові будинки, складські приміщення, підприємства та транспорт. Наслідки ворожої атаки зафіксували у Бучанському, Вишгородському, Фастівському та Обухівському районах.

За даними ДСНС, у районі ліквідували пожежу в таунхаусі площею близько 100 квадратних метрів. У Софіївській Борщагівці рятувальники загасили займання у двоповерховій складській будівлі на площі 500 квадратних метрів. Уламками також пошкоджено приватні житлові будинки.

Варто зазначити, що масована комбінована атака Росії на Київ у ніч проти 2 червня забрала життя щонайменше трьох людей, поранення отримали понад 50 мешканців столиці. Ворог одночасно застосував балістичні ракети, «Циркони» та ударні безпілотники типу Shahed, завдавши ударів по житлових будинках, об’єктах цивільної інфраструктури та підприємствах у кількох районах міста. За даними міської влади, серед постраждалих є діти, а рятувальники продовжують ліквідацію наслідків обстрілу та пошук людей під завалами.

Теги: Київщина системи ППО війна обстріл Микола Калашник

