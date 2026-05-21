Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

День вишиванки. Знана майстриня, яка готувала сорочки для всіх президентів, поділилася професійними секретами

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
День вишиванки. Знана майстриня, яка готувала сорочки для всіх президентів, поділилася професійними секретами
Решетилівська вишивка. Акт творення
фото: Всеукраїнський центр вишивки і килимарства
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

«Важливо, з яким настроєм вишиваєш і для кого»

Заслужена майстриня народної творчості України Надія Вакуленко поділилася таємницями решетилівської вишивки, наголосивши на сакральному змісті орнаментів та використанні якісних європейських матеріалів. В інтерв'ю «Главкому» вона заперечила думку про механічність процесу, зазначивши, що вкладає у сорочки позитивну енергетику, молитви та власні переживання.

Майстриня розповіла, що сучасна українська вишиванка створюється з найкращих європейських матеріалів, оскільки вітчизняних тканин бракує, а якість ниток за роки незалежності зросла в рази.

«Раніше, звичайно ж, були тільки ленінградські нитки муліне, виготовлені на комбінаті імені Кірова, що був ледь не монополістом у Радянському Союзі. Зараз використовуємо французьке муліне – це одна з найкращих у світі вишивальних ниток. Вона набагато якісніша за ленінградську. Французькі кольорові нитки не линяють із часом», – зазначає майстриня.

Надія Вакуленко розповіла, що переважно вишиває на на лляних, конопляних тканинах: «Але всі тканини – не українського виробництва: польські, іспанські, німецькі, вони дуже дорогі».

Попри те, що деякі етнологи та мистецтвознавці вважають магію вишивки міфом, стверджуючи, що жінки «просто вишивали», Надія Вакуленко переконана в протилежному. Вона вірить, що коли дівчина вишивала собі весільну сорочку, а мати – рушник дочці, вони вкладали в цей процес чари, надії та молитви.

«Коли створюю якусь роботу, то обов’язково задумуюся, що хочу в ній висловити. Коли хворію і, здається, маю більше часу, можна сидіти і вишивати, але воно мені в руки не йде. Я не хочу хворобу і свою в цей час погану енергетику закласти якійсь людині у вишиванку. Правда це чи неправда, але я в це вірю», – зазначає майстриня.

За словами Вакуленко, процес створення сорочки безпосередньо залежить від людини, яка її носитиме. Сакральний зв'язок між майстром і майбутнім власником впливає на те, як лягають стібки. «Скажу вам, що ще й залежить від того, кому вишиваєш. Якимсь разом вишивка йде легко, а іншим разом – що нашиєш, те й випорюєш. І тоді думаєш: чи то людина така, чи день такий негарний? Я переконана: якщо людина не має в серці добра, то вона не носитиме вишиванку», – зізнається вишивальниця.

Надія Вакуленко зізналася, що їй замовляли вишиванку для Віктора Януковича, але вона ні разу не бачила його у тій сорочці. Для Віктора Ющенка майстриня особисто розробила орнамент сорочки, яка називається «гетьманська» або «президентська».

Експрезидент України Віктор Ющенко в «гетьманській» сорочці, орнамент якої розробила Надія Вакуленко
Експрезидент України Віктор Ющенко в «гетьманській» сорочці, орнамент якої розробила Надія Вакуленко
фото з архіву Надії Вакуленко

Всеукраїнський центр вишивки та килимарства, який очолює Надія Вакуленко, розташований у Решетилівці. Це маленьке містечко за 35 км від Полтави є визнаною столицею вишивки «білим по білому». Решетилівську сорочку «білим по білому» мають всі президенти України, її носив Хрущов, її дарували королеві Великої Британії Єлизаветі ІІ та мегазірці кіно Софі Лорен.

«Главком» писав, що День вишиванки – свято, присвячене збереженню традицій українського національного одягу. Для українців вишиванка – справжня національна святиня, що символізує красу, силу, щасливу долю та родинну пам’ять. Незважаючи на свою багатовікову історію, вишиванка залишається дуже модною. Жоден інший національний костюм не є таким актуальним для сучасності, як українська вишиванка. 

Читайте також:

Теги: українці Україна свято вишиванка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Крадене зерно. Ізраїль між Україною і страхом перед Росією
Крадене зерно. Ізраїль між Україною і страхом перед Росією
29 квiтня, 13:57
Від реальності не сховається ні Путін, ні Трамп
Путін переконує Трампа у перемозі Росії: що стоїть за цією брехнею
2 травня, 17:31
Сьогодні в паспорті Євгена у графі «місце народження» чітко вказано: 26 квітня 1986 року, місто Чорнобиль
Остання народжена у Чорнобилі дитина: де вона зараз та чим займається
26 квiтня, 16:15
Міністр війни США Піт Гегсет
Міністр війни США знову заговорив про відсутність «козирів» в України
29 квiтня, 20:08
Міністерство фінансів оприлюднило дані за березень 2026 року
Скільки заробляють чиновники? Мінфін назвав зарплати держслужбовців за березень
1 травня, 16:21
6 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 травня, 00:00
15 травня: яке сьогодні свято, традиції та прикмети
15 травня: яке сьогодні свято, традиції та прикмети
15 травня, 00:00
Голоси професійного журі формують 50% підсумкового результату, решту – глядацьке голосування.
Стали відомі імена семи членів нацжурі України на Євробаченні-2026
17 травня, 06:30
Президент Росії Володимир Путін
Путін дедалі менше має варіантів у війні з Україною – розвідка Естонії
18 травня, 13:22

Суспільство

День вишиванки. Знана майстриня, яка готувала сорочки для всіх президентів, поділилася професійними секретами
День вишиванки. Знана майстриня, яка готувала сорочки для всіх президентів, поділилася професійними секретами
Поліг під час оборони Сіверська. Згадаймо Максима Гоголя
Поліг під час оборони Сіверська. Згадаймо Максима Гоголя
Антимігрантська паніка. Демограф пояснив, чому українцям зараз не варто хвилюватися
Антимігрантська паніка. Демограф пояснив, чому українцям зараз не варто хвилюватися
День вишиванки 2026: історія, традиції та цікаві факти про свято
День вишиванки 2026: історія, традиції та цікаві факти про свято
21 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 21 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
Яке релігійне свято відзначається 21 травня 2026: традиції, молитва та прикмети

Новини

Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Сьогодні, 10:18
Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь видатного українця (фото)
Сьогодні, 08:18
Вознесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання
Сьогодні, 07:15
В Україні дощі, грози: погода на 21 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Ворожий удар по Прилуках: зросла кількість загиблих (фото)
Вчора, 12:30
Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші деталі перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна
Вчора, 09:54

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua