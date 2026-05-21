День вишиванки. Знана майстриня, яка готувала сорочки для всіх президентів, поділилася професійними секретами

«Важливо, з яким настроєм вишиваєш і для кого»

Заслужена майстриня народної творчості України Надія Вакуленко поділилася таємницями решетилівської вишивки, наголосивши на сакральному змісті орнаментів та використанні якісних європейських матеріалів. В інтерв'ю «Главкому» вона заперечила думку про механічність процесу, зазначивши, що вкладає у сорочки позитивну енергетику, молитви та власні переживання.

Майстриня розповіла, що сучасна українська вишиванка створюється з найкращих європейських матеріалів, оскільки вітчизняних тканин бракує, а якість ниток за роки незалежності зросла в рази.

«Раніше, звичайно ж, були тільки ленінградські нитки муліне, виготовлені на комбінаті імені Кірова, що був ледь не монополістом у Радянському Союзі. Зараз використовуємо французьке муліне – це одна з найкращих у світі вишивальних ниток. Вона набагато якісніша за ленінградську. Французькі кольорові нитки не линяють із часом», – зазначає майстриня.

Надія Вакуленко розповіла, що переважно вишиває на на лляних, конопляних тканинах: «Але всі тканини – не українського виробництва: польські, іспанські, німецькі, вони дуже дорогі».

Попри те, що деякі етнологи та мистецтвознавці вважають магію вишивки міфом, стверджуючи, що жінки «просто вишивали», Надія Вакуленко переконана в протилежному. Вона вірить, що коли дівчина вишивала собі весільну сорочку, а мати – рушник дочці, вони вкладали в цей процес чари, надії та молитви.

«Коли створюю якусь роботу, то обов’язково задумуюся, що хочу в ній висловити. Коли хворію і, здається, маю більше часу, можна сидіти і вишивати, але воно мені в руки не йде. Я не хочу хворобу і свою в цей час погану енергетику закласти якійсь людині у вишиванку. Правда це чи неправда, але я в це вірю», – зазначає майстриня.

За словами Вакуленко, процес створення сорочки безпосередньо залежить від людини, яка її носитиме. Сакральний зв'язок між майстром і майбутнім власником впливає на те, як лягають стібки. «Скажу вам, що ще й залежить від того, кому вишиваєш. Якимсь разом вишивка йде легко, а іншим разом – що нашиєш, те й випорюєш. І тоді думаєш: чи то людина така, чи день такий негарний? Я переконана: якщо людина не має в серці добра, то вона не носитиме вишиванку», – зізнається вишивальниця.

Надія Вакуленко зізналася, що їй замовляли вишиванку для Віктора Януковича, але вона ні разу не бачила його у тій сорочці. Для Віктора Ющенка майстриня особисто розробила орнамент сорочки, яка називається «гетьманська» або «президентська».

Експрезидент України Віктор Ющенко в «гетьманській» сорочці, орнамент якої розробила Надія Вакуленко фото з архіву Надії Вакуленко

Всеукраїнський центр вишивки та килимарства, який очолює Надія Вакуленко, розташований у Решетилівці. Це маленьке містечко за 35 км від Полтави є визнаною столицею вишивки «білим по білому». Решетилівську сорочку «білим по білому» мають всі президенти України, її носив Хрущов, її дарували королеві Великої Британії Єлизаветі ІІ та мегазірці кіно Софі Лорен.

