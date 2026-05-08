МАГАТЕ провело нову місію на об’єктах української енергосистеми

Експерти агентства зафіксували наслідки російських атак на підстанції, важливі для роботи українських АЕС

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії завершили чергову моніторингову місію на ключових об’єктах НЕК «Укренерго». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву компанії.

Під час інспекції фахівці МАГАТЕ перевіряли високовольтні підстанції, які є критично важливими для стабільної роботи українських атомних електростанцій.

«Інспектори здійснювали фіксацію і документування наслідків російських ракетно-дронових атак на високовольтні підстанції, що забезпечують видачу потужності та живлення власних потреб українських атомних електростанцій», – повідомили в «Укренерго».

Голова правління компанії Віталій Зайченко заявив, що представникам МАГАТЕ показали масштаби руйнувань на всіх ключових підстанціях системи передачі.

«Сподіваємось, що фіксація цих фактів та жорстке засудження таких дій світовою спільнотою спонукатимуть до посилення санкцій проти Росії», – зазначив він. За словами Зайченка, це також може стати фактором стримування для держави-агресора.

В «Укренерго» нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення Росія вже 155 разів атакувала підстанції, критично важливі для ядерної безпеки України.

Раніше команда Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) відвідала лабораторію зовнішнього радіаційного контролю Запорізької атомної станції після повідомлень про атаку безпілотника. Експерти агентства прибули на об’єкт. Під час огляду фахівці зафіксували пошкодження інфраструктури лабораторії.