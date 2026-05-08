Головна Світ Соціум
search button user button menu button

МАГАТЕ провело нову місію на об’єктах української енергосистеми

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
МАГАТЕ провело нову місію на об’єктах української енергосистеми
Експерти МАГАТЕ оцінили наслідки ударів РФ по енергосистемі
фото: НЕК «Укренерго»﻿

Експерти агентства зафіксували наслідки російських атак на підстанції, важливі для роботи українських АЕС

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії завершили чергову моніторингову місію на ключових об’єктах НЕК «Укренерго». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву компанії.

МАГАТЕ провело нову місію на об’єктах української енергосистеми фото 1
фото: НЕК «Укренерго»

Під час інспекції фахівці МАГАТЕ перевіряли високовольтні підстанції, які є критично важливими для стабільної роботи українських атомних електростанцій.

МАГАТЕ провело нову місію на об’єктах української енергосистеми фото 2
фото: НЕК «Укренерго»

«Інспектори здійснювали фіксацію і документування наслідків російських ракетно-дронових атак на високовольтні підстанції, що забезпечують видачу потужності та живлення власних потреб українських атомних електростанцій», – повідомили в «Укренерго».

МАГАТЕ провело нову місію на об’єктах української енергосистеми фото 3
фото: НЕК «Укренерго»

Голова правління компанії Віталій Зайченко заявив, що представникам МАГАТЕ показали масштаби руйнувань на всіх ключових підстанціях системи передачі.

«Сподіваємось, що фіксація цих фактів та жорстке засудження таких дій світовою спільнотою спонукатимуть до посилення санкцій проти Росії», – зазначив він. За словами Зайченка, це також може стати фактором стримування для держави-агресора.

В «Укренерго» нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення Росія вже 155 разів атакувала підстанції, критично важливі для ядерної безпеки України.

Раніше команда Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) відвідала лабораторію зовнішнього радіаційного контролю Запорізької атомної станції після повідомлень про атаку безпілотника. Експерти агентства прибули на об’єкт. Під час огляду фахівці зафіксували пошкодження інфраструктури лабораторії.

Читайте також:

Теги: війна Україна росія МАГАТЕ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як перетворити силу Росії на її головну слабкість
Як перетворити силу Росії на її головну слабкість
2 травня, 07:03
Сійярто обговорював із Лавровим вступ України до ЄС
Нова порція зливів: Сійярто узгоджував із Лавровим чутливі питання ЄС
8 квiтня, 19:57
Зеленський: Вони своєю пропагандою розкачали радикально налаштовану частину суспільства
Для чого Путін закриває «Телеграм»? Зеленський висунув дві версії
10 квiтня, 10:20
Перед переговорами Трамп поставив під сумнів позиції Ірану
«У вас немає козирів»: Трамп різко звернувся до Ірану
10 квiтня, 21:16
WSJ: США готують силове захоплення іранських танкерів у міжнародних водах
WSJ: США готують силове захоплення іранських танкерів у міжнародних водах
18 квiтня, 23:01
АЕС знову знеструмлена
Запорізька АЕС тимчасово втратила зовнішнє електропостачання
17 квiтня, 06:16
The Guardian: Трамп вносить хаос і плутанину в переговори з Іраном
The Guardian: Трамп вносить хаос і плутанину в переговори з Іраном
20 квiтня, 01:44
Нафтопровід «Дружба» знову постачає російську нафту до Словаччини
Словаччина почала отримувати російську нафту по «Дружбі»
23 квiтня, 10:17
Виробництво дронів «шахед» на заводі в особливій економічній зоні «Алабуга», Татарстан
Британія ввела санкції проти вербувальників «Алабуги», де збирають «шахеди»
5 травня, 15:56

Соціум

Генштаб заявив про ураження арсеналу ракетно-артилерійського управління «Кедровка»
Генштаб заявив про ураження арсеналу ракетно-артилерійського управління «Кедровка»
Мігранти прокопали тунель з Білорусі до Литви: серед затриманих українці
Мігранти прокопали тунель з Білорусі до Литви: серед затриманих українці
Генштаб підтвердив ураження нафтобази в Ярославській області: наслідки атаки
Генштаб підтвердив ураження нафтобази в Ярославській області: наслідки атаки
Вибухи на нафтобазі в Латвії. Поліція зробила нову заяву
Вибухи на нафтобазі в Латвії. Поліція зробила нову заяву
Пентагон почав розсекречення документів про НЛО та прибульців
Пентагон почав розсекречення документів про НЛО та прибульців
ЄС погодив мільярдну позику для оборони України: куди підуть гроші
ЄС погодив мільярдну позику для оборони України: куди підуть гроші

Новини

Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
Сьогодні, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Сьогодні, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Сьогодні, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Сьогодні, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Сьогодні, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:09

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua