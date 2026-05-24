Атака на Київ: які руйнування зазнав Поділ (фото)

Історичне серце Києва потрапило під руйнівну атаку окупантів

Масований комбінований обстріл столиці в ніч на 24 травня 2026 року завдав серйозних ударів по історичному та культурному центру міста – Подолу. Старовинний район потрапив під щільний вогонь: за свідченнями місцевих мешканців, у радіусі кількох кварталів пролунало щонайменше шість потужних вибухів. Сильна ударна хвиля понівечила житлові будинки, пам'ятки архітектури та об'єкти цивільної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Національної спілки журналістів Сергія Томіленко.

Ранок неділі мешканці району зустріли серед руїн та уламків. Затишні подільські вулиці, що зазвичай приваблюють киян та гостей міста, наразі вкриті товстим шаром битого скла від винесених вікон.

фото: голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко

Найбільшого удару в цьому квадраті зазнав Національний музей «Чорнобиль», який фактично знищено. Проте вибухова хвиля пішла значно далі, зачепивши житлові квартали та історичну забудову в радіусі пів кілометра від епіцентру прильоту.

Поруч із понівеченим музеєм Чорнобиля напередодні атаки, у суботу, відбулося офіційне відкриття нового кафе. Власник закладу Євген заради цієї мрії продав власну нерухомість.

Нічні прильоти вщент розбили фасад та вітрини новозбудованої кав'ярні, проте не зламали планів підприємця. Після вибухів власник повернувся на робоче місце.

фото: Олександр Соколовський

«За годину після прильоту Євген, який продав нерухомість щоб відкрити кафе на Подолі біля Музею Чорнобиль і вчора зробив офіційне відкриття його закладу – вже на посту – пригощає всіх кавою через розбиті вікна», – розповів голова всеукраїнського об‘єднання роботодавців легкої промисловості Олександр Соколовський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав Національний музей «Чорнобиль» у Києві, який зазнав руйнувань внаслідок масштабної нічної атаки російських окупантів 24 травня. Глава держави особисто прибув на місце події, щоб оцінити масштаби пошкоджень культурного закладу