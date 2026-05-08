Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Україна вперше знищила «Гербери» з ударними FPV-дронами (відео)

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Україна вперше знищила «Гербери» з ударними FPV-дронами (відео)
Українські військові вперше перехопили нові російські дрони-носії
скріншот з відео

Росія почала використовувати нову схему доставки FPV-дронів углиб України, але перехоплювачі вже знайшли їй протидію

Українські дрони-перехоплювачі P1-SUN вперше знищили російські безпілотники «Гербера», які були оснащені FPV-дронами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на портал «Мілітарний».

Йдеться про нову модифікацію російських дронів, які тепер використовуються як повітряні носії для доставки FPV-апаратів на значну відстань углиб території України.

До виконання бойового завдання залучили екіпаж «Ворон» 58-ї окремої мотопіхотної бригади та розрахунок «Бокс» 302-го зенітного ракетного полку. За одну добу українські військові виявили та знищили п’ять російських безпілотників.

P1-SUN є українським дроном-перехоплювачем, який розробили для знищення «Shahed» та інших ворожих безпілотників.

Серед основних характеристик апарата:

  • швидкість до 310 км/год;
  • робоча висота до 9 тис. метрів;
  • радіус дії до 33 км від місця запуску.

Окремі модифікації P1-SUN оснащуються тепловізійними камерами та системою автоматизованого наведення. Це дозволяє операторам ефективніше супроводжувати та знищувати повітряні цілі.

Раніше російські «Гербери» використовувалися переважно як дешеві дрони-пастки. Їх запускали масово для перевантаження української системи протиповітряної оборони або для ведення розвідки.

Однак на початку 2026 року радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов із позивним «Флеш» повідомив про появу нової модифікації. За його словами, тепер «Гербери» застосовуються як носії FPV-дронів.

Фактично йдеться про технологію, яка дозволяє доставляти FPV-системи на значно більшу відстань та використовувати їх для ударів після скидання з носія.

До слова, у ніч на 8 травня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Внаслідок атаки безпілотників зафіксовано масштабні пожежі на стратегічних об'єктах у Красноперекопську та влучання у військову частину в Сімферополі.

Читайте також:

Теги: росія Україна дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фацевич підкреслив, що питання порядку носіння такої зброї для самозахисту потребує широкого суспільного обговорення
Хто має готувати українців до володіння зброєю? Нацполіція розставила всі крапки над «і»
Сьогодні, 10:47
Противник перегрупувався під Покровськом
Ситуація під Покровськом: ворог перегруповується. Огляд фронту
4 травня, 13:05
Білорусь як слабке місце Росії: де тиснути, аби примусити до миру
Білорусь – найслабша ланка, через яку треба тиснути на Москву
2 травня, 23:23
За даними української розвідки, найбільше РФ вербуватиме для війни громадян держав Центральної Азії
Росія цьогоріч мобілізує десятки тисяч іноземців на війну проти України: дані ГУР
28 квiтня, 16:21
Українські спецслужби викрили ворожого коригувальника
СБУ затримала на Донеччині ворожого агента, який коригував обстріли Краматорська
24 квiтня, 10:32
Чергова спроба Путіна все ж дотиснути Лукашенка
Навіщо Путін знову намагається втягнути Білорусь у війну
20 квiтня, 12:15
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокоментував масовану нічну атаку Росії на Україну
16 квiтня, 22:02
Зеленський заявив, що «Дружбу» відремонтують до кінця квітня
Стали відомі терміни запуску нафтопроводу «Дружба»
14 квiтня, 14:14
На локації фіксується активне будівництво капітальних бетонних споруд
Росія будує новий майданчик для запуску «Шахедів» поблизу кордону з Україною
11 квiтня, 17:59

Соціум

Стовп диму видно за кілометри. СБУ втретє вдарила по одному з найбільших НПЗ Росії
Стовп диму видно за кілометри. СБУ втретє вдарила по одному з найбільших НПЗ Росії
Україна вперше знищила «Гербери» з ударними FPV-дронами (відео)
Україна вперше знищила «Гербери» з ударними FPV-дронами (відео)
Нацполіція взялася за контроль обігу дронів: причина
Нацполіція взялася за контроль обігу дронів: причина
В Індонезії через виверження вулкану загинули люди
В Індонезії через виверження вулкану загинули люди
Дрони атакували нафтозавод у Пермі та дістались Грозного
Дрони атакували нафтозавод у Пермі та дістались Грозного
Папа Римський після відмови банку таки оновив дані: що йому допомогло
Папа Римський після відмови банку таки оновив дані: що йому допомогло

Новини

Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Сьогодні, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Сьогодні, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Сьогодні, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Сьогодні, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:09
Перша група ветеранів завершила програму Фонду Віктора Пінчука в Єльському університеті
Вчора, 21:04

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua