Україна вперше знищила «Гербери» з ударними FPV-дронами (відео)

Росія почала використовувати нову схему доставки FPV-дронів углиб України, але перехоплювачі вже знайшли їй протидію

Українські дрони-перехоплювачі P1-SUN вперше знищили російські безпілотники «Гербера», які були оснащені FPV-дронами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на портал «Мілітарний».

Йдеться про нову модифікацію російських дронів, які тепер використовуються як повітряні носії для доставки FPV-апаратів на значну відстань углиб території України.

До виконання бойового завдання залучили екіпаж «Ворон» 58-ї окремої мотопіхотної бригади та розрахунок «Бокс» 302-го зенітного ракетного полку. За одну добу українські військові виявили та знищили п’ять російських безпілотників.

P1-SUN є українським дроном-перехоплювачем, який розробили для знищення «Shahed» та інших ворожих безпілотників.

Серед основних характеристик апарата:

швидкість до 310 км/год;

робоча висота до 9 тис. метрів;

радіус дії до 33 км від місця запуску.

Окремі модифікації P1-SUN оснащуються тепловізійними камерами та системою автоматизованого наведення. Це дозволяє операторам ефективніше супроводжувати та знищувати повітряні цілі.

Раніше російські «Гербери» використовувалися переважно як дешеві дрони-пастки. Їх запускали масово для перевантаження української системи протиповітряної оборони або для ведення розвідки.

Однак на початку 2026 року радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов із позивним «Флеш» повідомив про появу нової модифікації. За його словами, тепер «Гербери» застосовуються як носії FPV-дронів.

Фактично йдеться про технологію, яка дозволяє доставляти FPV-системи на значно більшу відстань та використовувати їх для ударів після скидання з носія.

До слова, у ніч на 8 травня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Внаслідок атаки безпілотників зафіксовано масштабні пожежі на стратегічних об'єктах у Красноперекопську та влучання у військову частину в Сімферополі.