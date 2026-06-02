Понад 100 поранених і 13 загиблих, серед них – трирічна дитина: наслідки російської атаки на Україну

Екстрені служби працюють на місці удару по багатоповерхівці у Дніпрі

У Києві загинули четверо людей, у Дніпрі – дев'ятеро. Пошкоджено житлові будинки, підприємства, навчальні заклади та інші цивільні об'єкти

Унаслідок масованої комбінованої атаки Росії на Україну в ніч проти 2 червня загинули 13 людей, ще понад 100 отримали поранення. Найбільших руйнувань зазнали Київ, Дніпро та Харків. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише «Главком».

Київ

У столиці рятувальники від ночі працювали майже в усіх районах міста. Загалом наслідки ударів ліквідовували на 29 локаціях, а роботи досі тривають на шести об'єктах у п'яти районах.

За останніми даними, у Києві загинули четверо людей. Понад 60 мешканців звернулися по медичну допомогу, серед постраждалих – трирічна дитина, яка отримала осколкові поранення.

У місті пошкоджені житлові будинки, автосалон, комунальне підприємство, навчальні заклади, господарські споруди та автозаправна станція. Пожежа також виникла на території сервісного центру МВС №8041.

Дніпро

Одного з найпотужніших ударів зазнав Дніпро. Внаслідок атаки зруйновані багатоквартирні будинки. За інформацією МВС, у місті загинули дев'ятеро людей, серед них дитина. Ще 35 людей постраждали. Крім того, відомо про шістьох зниклих безвісти.

Серед загиблих – заступник начальника пожежно-рятувального загону ДСНС, майор Антон Ярмоленко. Він загинув дорогою на виклик після ворожого удару.

фото: МВС

Харків

У Харкові пошкоджено житлові будинки та підприємство харчової промисловості. За попередніми даними, поранення отримали понад десять людей.

Інші регіони

Руйнування цивільної інфраструктури також зафіксовані у Миколаївській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій та Харківській областях.

На Київщині рятувальники ліквідовували пожежі у житлових будинках, на території поштового термінала та серед пошкоджених автомобілів.

За словами Клименка, до ліквідації наслідків атак залучені всі необхідні підрозділи системи МВС. Окрім рятувальних робіт, фахівці надають психологічну допомогу постраждалим та документують наслідки чергового російського удару по цивільній інфраструктурі України.

Як повідомлялось, у ніч на 2 червня (з 18:00 1 червня), російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів.

Основний напрямок удару – Київ. Також атаковано Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщину та інші регіони.