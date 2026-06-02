Росія назвала обстріл України «ударом у відповідь» та заявила про ураження цілей

Наслідки ворожих прильотів по Україні, 2 червня 2026 рік

Ворог не приховує, що завдав удару по Україні гіперзвуковими ракетами

Міністерство оборони Російської Федерації офіційно прокоментувало масовану комбіновану атаку по території України, яка відбулася в ніч проти 2 червня. Як передають російські медіа, у відомстві заявили, що завдали масованого удару високоточною зброєю великої дальності, зокрема гіперзвуковими ракетами, інформує «Главком».

Російська сторона стверджує, що обстріл є «відповіддю на терористичні акти київського режиму».

«Використовувалася високоточна зброя великої дальності, зокрема гіперзвукові ракети, по підприємствах оборонно-промислового комплексу у Києві, Запоріжжі, Харкові та Дніпропетровську, Полтавській, Хмельницькій та Сумській областях, а також об'єктах паливно-енергетичного комплексу і військових аеродромах», – заявили у російському Міноборони.

У Міністерстві оборони Росії традиційно задекларували повну успішність операції, зазначивши, що «цілі удару досягнуті, а всі призначені об'єкти – уражені»

Водночас, за даними українських обласних військових адміністрацій та рятувальників, російська атака призвела до значних руйнувань цивільної інфраструктури та жертв серед мирного населення.

Повітряні Сили України повідомляють, що Росія атакувала Україну з кількох напрямків, застосовуючи балістичні та крилаті ракети, запущені з території Брянської, Курської, Ростовської областей і тимчасово окупованого Криму. Крім того, ударні безпілотники запускали з російських регіонів Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також з окупованого Криму.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 729 засобів повітряного нападу – 73 ракети і 656 дронів різних типів.

За попередньою інформацією, станом на 08:30 зафіксовано влучання 30 балістичних, 3 крилатих ракет та 33 ударних дронів на 38 локаціях, а також падіння збитих (уламки) безпілотників на 15 локаціях.

Варто зазначити, що вночі російські окупанти атакували Київ ударними безпілотниками, крилатими ракетами та балістикою. Під ударом опинилися вісім районів столиці, де були пошкоджені житлові будинки, медичні заклади, навчальні установи, підприємства та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Також цієї ночі Росія завдала масованого удару по Дніпропетровській області, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Під ворожим вогнем опинилися Дніпро, Кам'янське, Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони. Найбільше постраждав Дніпро. Внаслідок атаки загинули шестеро людей, ще 33 отримали поранення.