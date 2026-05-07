Росія вже розпочала весняно-літній наступ: Сили оборони пояснили, чи варто чекати на нове загострення

Противник продовжує обмежено використовувати бронетехніку через її низьку ефективність на полі бою

Російські війська вже перейшли до активної фази весняної наступальної кампанії, тому значного загострення найближчим часом не очікується. Про це заявив начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов, повідомляє «Главком» з посиланням на ефір телемарафону.

За словами речника, окупанти наразі не накопичують, а активно витрачають наявні ресурси.

«Станом на зараз вони вже наступають, іде активна фаза весняної російської кампанії. Загострюватися вона навряд чи буде, бо вона вже загострена. Питання в тому, коли вони вичерпаються, підуть знов-таки на ще одне поповнення і далі спробують, може, зробити щось влітку. Але станом на зараз якраз у них фаза не накопичення ресурсу, а скоріше витрачання цього ресурсу», – поінформував Трегубов.

Трегубов зазначив, що противник продовжує обмежено використовувати бронетехніку через її низьку ефективність на полі бою.

«Будь-яка спроба наварити на танк іще одну додаткову ступінь захисту і перетворити його на зовсім схожий на мурашник все одно неефективна. Ну, піде на нього ще на один дрон більше», – заявив він.

Водночас, за його словами, на фронті зберігається надзвичайно висока насиченість безпілотниками різних типів, чому сприяє тепла та бездощова погода. Невдовзі на передовій очікується поява великої кількості наземних роботизованих комплексів (НРК).

Нагадаємо, Кремль не полишає намірів продовжувати агресію та готує підґрунтя для нових наступальних дій. Як повідомляв «Главком», посилаючись на заяву президента Володимира Зеленського, російська влада планує збільшити чисельність окупаційного контингенту, зокрема шляхом активізації мобілізаційних заходів усередині країни.

За словами українського лідера, під час звіту очільника ГУР Олега Іващенка було представлено перехоплені документи Генштабу РФ. Ці папери свідчать про те, що навіть усередині російського військового командування визнають неможливість реалізувати плани, поставлені політичним керівництвом. Зеленський підкреслив, що Збройні сили України успішно виснажують ворога: наступальний ресурс окупантів планомірно знищується, а частка безповоротних втрат у лавах армії РФ сягнула критичної позначки – близько 60% від їхнього загального обсягу.