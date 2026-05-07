Головна Новини
search button user button menu button

Росія вже розпочала весняно-літній наступ: Сили оборони пояснили, чи варто чекати на нове загострення

Валерія Поліщук
glavcom.ua
Валерія Поліщук
google social img telegram social img facebook social img
Росія вже розпочала весняно-літній наступ: Сили оборони пояснили, чи варто чекати на нове загострення
Окупанти наразі не накопичують, а активно витрачають наявні ресурси
фото: росЗМІ

Противник продовжує обмежено використовувати бронетехніку через її низьку ефективність на полі бою

Російські війська вже перейшли до активної фази весняної наступальної кампанії, тому значного загострення найближчим часом не очікується. Про це заявив начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов, повідомляє «Главком» з посиланням на ефір телемарафону.  

За словами речника, окупанти наразі не накопичують, а активно витрачають наявні ресурси. 

«Станом на зараз вони вже наступають, іде активна фаза весняної російської кампанії. Загострюватися вона навряд чи буде, бо вона вже загострена. Питання в тому, коли вони вичерпаються, підуть знов-таки на ще одне поповнення і далі спробують, може, зробити щось влітку. Але станом на зараз якраз у них фаза не накопичення ресурсу, а скоріше витрачання цього ресурсу», – поінформував Трегубов.

Трегубов зазначив, що противник продовжує обмежено використовувати бронетехніку через її низьку ефективність на полі бою.

«Будь-яка спроба наварити на танк іще одну додаткову ступінь захисту і перетворити його на зовсім схожий на мурашник все одно неефективна. Ну, піде на нього ще на один дрон більше», – заявив він. 

Водночас, за його словами, на фронті зберігається надзвичайно висока насиченість безпілотниками різних типів, чому сприяє тепла та бездощова погода. Невдовзі на передовій очікується поява великої кількості наземних роботизованих комплексів (НРК).

Нагадаємо, Кремль не полишає намірів продовжувати агресію та готує підґрунтя для нових наступальних дій. Як повідомляв «Главком», посилаючись на заяву президента Володимира Зеленського, російська влада планує збільшити чисельність окупаційного контингенту, зокрема шляхом активізації мобілізаційних заходів усередині країни.

За словами українського лідера, під час звіту очільника ГУР Олега Іващенка було представлено перехоплені документи Генштабу РФ. Ці папери свідчать про те, що навіть усередині російського військового командування визнають неможливість реалізувати плани, поставлені політичним керівництвом. Зеленський підкреслив, що Збройні сили України успішно виснажують ворога: наступальний ресурс окупантів планомірно знищується, а частка безповоротних втрат у лавах армії РФ сягнула критичної позначки – близько 60% від їхнього загального обсягу.

Читайте також:

Теги: наступ росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

МЗС РФ підтвердило участь і втрати громадян Камеруну у війні проти України
Камерун розкрив втрати своїх громадян у війні на боці РФ
7 квiтня, 19:24
Новий глава Держмитслужби, справа Чернишова. Головне за 10 квітня 2026
Новий глава Держмитслужби, справа Чернишова. Головне за 10 квітня 2026
10 квiтня, 21:25
СБУ оголосила підозру генералу РФ за катування у Ягідному
СБУ викрила генерала РФ, який організував катування на Чернігівщині
13 квiтня, 13:13
У Швеції повідомили про спробу атаки на теплоелектростанцію
Росія дісталася до Швеції. Хакери атакували теплоелектростанцію
15 квiтня, 14:07
Буданов особисто брав участь у рейдах на територію Росії
«Ішов разом по лісах і полях»: гурівець розповів, як Буданов влаштовував спецоперації в РФ
16 квiтня, 13:34
Ізраїль дозволив судну Abinsk зайти до порту Хайфа
Російське судно з українським зерном залишило порт Ізраїлю
17 квiтня, 13:54
СБУ уразила нафтостанцію «Самара», важливу для експорту Urals
СБУ уразила нафтостанцію «Самара», важливу для експорту Urals
21 квiтня, 13:00
Російський Су-30
Російські винищувачі знову з’явилися над Балтією. Польща підняла авіацію
24 квiтня, 17:53
НАТО готується до нових воєн за українським сценарієм
Україна змусила НАТО терміново переписати правила ведення війни
Вчора, 18:33

Новини

Спалах хантавірусу на лайнері MV Hondius: що відомо про стан п’яти українців
Сьогодні, 12:13
Директор ФБР пообіцяв оприлюднити секретні архіви про звʼязок Трампа з Кремлем
Сьогодні, 11:51
Росія вже розпочала весняно-літній наступ: Сили оборони пояснили, чи варто чекати на нове загострення
Сьогодні, 11:05
Російські дрони порушили простір Латвії: один впав біля нафтобази
Сьогодні, 08:29
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:15
Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для більшості жінок-посадовиць
Вчора, 20:01

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua